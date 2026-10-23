Mourinho vuelve a poner el foco en la filtración del arbitraje antes del Clásico: "No creo que sea verdad. Este tipo de información no me gusta"

José Mourinho vuelve a poner el foco en el arbitraje antes del Clásico. El técnico del Real Madrid cuestiona que se conozca con antelación el nombre del colegiado y se pronuncia sobre Martínez Munuera, quien ha protagonizado varias decisiones polémicas con ambos equipos

José Mourinho ha vuelto a situar el arbitraje en el centro de la actualidad del Real Madrid a las puertas del Clásico. Después de la victoria por 4-1 ante el RB Leipzig, el entrenador portugués recibió una pregunta sobre la posible designación de Martínez Munuera para el encuentro del domingo y no ocultó su incomodidad. Sin embargo, su respuesta no estuvo dirigida contra el colegiado, sino contra el hecho de que su nombre se conociera antes del anuncio oficial.

"No creo que sea verdad. O, si es verdad, me viene fuera de contexto porque el árbitro es oficial 24 horas antes del partido. Este es un tipo de información que no me gusta y no me refiero al árbitro", respondió el técnico, dejando claro que el momento en el que se filtran las designaciones es lo que le genera dudas.

Mourinho cuestiona el momento en el que se conoce al árbitro

En los días previos al encuentro contra la Roma, Mourinho ya había mostrado su malestar después de que varias informaciones apuntaran a Alejandro Hernández Hernández como posible encargado de dirigir el Clásico. En aquella ocasión, el portugués defendió que confía en los colegiados, aunque puso más énfasis en la anticipación con la que se conocen sus nombres. "Me fío de todos los árbitros. La única cosa que me hace dudar es cuando se sabe el nombre del árbitro tres semanas antes del partido y no 24 horas antes", afirmó entonces.

Aunque las decisiones se trabajan internamente con varios días de antelación, el anuncio oficial se mantiene para la víspera del encuentro. Mourinho considera que adelantar esa información genera un escenario que no le convence, especialmente cuando se trata de un partido de máxima trascendencia como el que enfrenta a madridistas y azulgranas. Además, estas palabras llegan en un momento de tensión entre el Real Madrid y el estamento arbitral. Las críticas del club a determinadas actuaciones y el seguimiento que realiza Real Madrid TV de los colegiados han convertido el arbitraje en uno de los asuntos recurrentes en la actualidad blanca.

El precedente del derbi que elevó la tensión

La polémica alrededor de Mourinho también tiene un antecedente reciente. Tras la derrota ante el Atlético de Madrid, el entrenador rompió su tregua con el arbitraje y compareció en rueda de prensa con fotografías de varias acciones controvertidas del encuentro, que sus analistas habían preparado. El partido terminó con el Real Madrid en inferioridad numérica después de la expulsión de Huijsen, una decisión que alimentó las protestas del conjunto blanco. Mourinho expresó entonces su sorpresa por lo que se había encontrado desde su regreso y cuestionó la capacidad del colegiado Ortiz Arias para gestionar la presión del encuentro. "Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que dejé", llegó a comentar, en una de sus intervenciones más críticas.

Aquel episodio contribuyó a elevar la temperatura alrededor del equipo madridista en un momento en el que las decisiones arbitrales ya ocupaban buena parte del debate futbolístico. Ahora, con el Clásico en el horizonte, las declaraciones del portugués vuelven a alimentar una discusión que amenaza con prolongarse hasta el pitido inicial.

Martínez Munuera, un árbitro con antecedentes polémicos para ambos equipos

La posible elección de Martínez Munuera tampoco pasa desapercibida, por su trayectoria en encuentros de máxima exigencia. El colegiado de Benidorm cuenta con la escarapela internacional FIFA desde 2015 y acumula experiencia en partidos de primer nivel, aunque algunas de sus decisiones han provocado protestas tanto en el Real Madrid como en el Barcelona.

Uno de los episodios que más controversia generó en el entorno madridista se produjo en marzo de 2024, durante el encuentro ante Osasuna. El club blanco cuestionó la actuación arbitral y denunció que no se habían recogido en el acta determinados insultos dirigidos a Vinicius Júnior en El Sadar. El Comité Técnico de Árbitros defendió el trabajo del colegiado y explicó que esos hechos figuraban en el informe del delegado federativo. Posteriormente, el Comité de Disciplina archivó la denuncia.

En el lado azulgrana también existen precedentes de decisiones discutidas. Durante el Clásico de 2020, Martínez Munuera señaló un penalti por un agarrón de Lenglet sobre Sergio Ramos después de revisar la acción en el monitor del VAR. El central madridista transformó la pena máxima y Ronald Koeman protestó por la interpretación de la jugada.

En la Supercopa de España de 2024, el árbitro señaló un penalti de Araujo sobre Vinicius por un agarrón dentro del área. La decisión provocó las quejas del Barcelona y el defensa uruguayo terminó expulsado por doble amarilla durante el encuentro.

Con esto, el Clásico todavía no ha comenzado, pero la discusión ya está servida. Y, con dos equipos que se juegan mucho sobre el terreno de juego, la actuación arbitral amenaza con convertirse en uno de los grandes focos de atención del domingo.