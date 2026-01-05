La joven estrella del Bayern Múnich ya ha manifestado su deseo de vestir de blanco algún día. Florentino Pérez seguro que ya ha tomado buena nota

La Navidad se va terminando con los últimos días de ilusión, de deseos, de regalos. Y tal vez por eso, la joven estrella del Bayern de Múnich, Lennart Karl, no ha escondido cuál es el sueño de su vida.

Tiene sólo 17 años y ya ha cautivado a la afición muniquesa, pero ha dejado claro que algún día este idilio se acabará para dar el salto a España. O, al menos, eso espera él. Porque desde pequeño sueña con jugar en el Real Madrid.

Así de sencillo. Mientras otro en su lugar habría sacado el capote para no molestar a su actual directiva o afición, Karl ha dicho abiertamente lo que piensa y se ha puesto él solo en el escaparate de futuribles para la entidad madridista. Y precisamente lo ha manifestado durante una visita a una peña del campeón alemán. Y, como era de esperar, el mediapunta del conjunto que entrena Vincent Kompany ha revolucionado a Alemania entera con sus palabras.

“El Bayern es un club muy, muy grande. Es un sueño jugar aquí. Pero algún día definitivamente quiero fichar por el Real Madrid. Ese es el club de mis sueños, pero que quede entre nosotros”, comentó entre risas.

“Por supuesto, el Bayern es algo muy especial y me divierto muchísimo en el club”, añadió, dejando claro que nunca olvidará el club que lo convirtió en futbolista profesional.

Por otro lado, el joven atacante hizo referencia a su posible presencia en el Mundial pese a su corta edad: “Por supuesto que me encantaría ir. Tengo que rendir bien y luego ya veremos al final si se da o no. Ir a un Mundial con 17 años sería algo muy especial. Estoy trabajando muy duro y ojalá al final tenga mi recompensa”.

Xabi Alonso y el mercado de fichajes

A Xabi Alonso le faltan cositas en su equipo. Y así lo hizo saber durante la previa de su duelo contra el Real Betis. El técnico del conjunto blanco contestó a la pregunta sobre si el club debía buscar refuerzos invernales de la siguiente manera: "Siempre hay que estar atentos, pero estamos contentos con la plantilla. Estaremos atentos por si surgen oportunidades".

Sobre las salidas, como la de Endrick, también fue muy claro: "En el momento que está de su carrera necesita jugar y entiendo que haya querido invertir el club a medio plazo para que se desarrollo. Si eso permite que vaya creciendo como jugador... el Madrid lo hace muy bien. Yo entiendo a Bobby y le seguiremos muy de cerca".