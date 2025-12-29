Raúl González pide paciencia con Xabi Alonso: "Tenemos un entrenador nuevo con ideas nuevas y una plantilla muy competitiva"

El exfutbolista, con un bagaje de 915 partidos en el fútbol profesional y tres Mundiales disputados, ha hablado de la situación que atraviesa el Real Madrid y sus expectativas con la España de Luis de la Fuente de cara a la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá

Raúl González es leyenda del Real Madrid y de la selección española. Los registros que dejó el ya exfutbolistas son cifras que hablan por sí solas, con 741 encuentros disputados en el conjunto blanco y tres Mundiales y dos Eurocopas a sus espaldas. En este sentido, el actual entrenador, que ha ido ofrecido al Leganés de LaLiga Hypermotion, ha hablado sobre cómo ve al equipo dirigido por Xabi Alonso, que ha cerrado el año 2025 con irregularidad en el juego y resultados. Por otro lado, el exjugador ha valorado a la España de Luis de la Fuente.

Raúl González y el favoritismo de España en el Mundial de 2026

Raúl González comentó sus sensaciones, en el Diario AS, sobre la España de Luis de la Fuente de cara al Mundial de 2026, que recibirá una cantidad importante por jugar la Finalíssima y un amistoso en Qatar: "Creo que España por lo que está haciendo, por cómo se ha clasificado y por el nivel de juego de sus últimos partidos, claro que está entre las favoritas. Pero siendo honestos me salen ocho o diez selecciones que aspiran al título. Depende de cómo lleguen los equipos a la cita, de si les han respetado las lesiones en jugadores clave… Pero cuando la gente ve jugar a España está disfrutando por todo lo que genera. Podemos ir a por el Mundial".

Además, Raúl González fue preguntado por la clave de esta selección, basado en el fondo de armario o modelo de juego: "Las dos cosas. Tenemos un estilo definido y jugadores que se adaptan a él perfectamente. Si no está Rodri está Zubimendi. Tenemos dos o tres jugadores por puesto que aseguran un gran nivel y todos saben cómo quiere el seleccionador que ejecuten el modelo de juego. Se han desterrado las dudas pese a las bajas. Hay 35 o 40 jugadores de nivel en España. Todavía podría entrar incluso alguno nuevo en la lista definitiva".

Raúl González valora la irrupción de Lamine Yamal

Por otra parte, Raúl González habló de la figura de Lamine Yamal, que viene de darse un baño de masas en la gala de los Globe Soccer Awards, y su papel en el Mundial con España: "Todos sabemos que va a ser un jugador importante, pero Lamine no va a ser el eje de la selección. Hay gente con más experiencia que le tienen que ayudar para que él sea el protagonista en el terreno de juego y quitarle la presión de que vaya a ser él quien nos salve todos los partidos. Hay que darle su espacio. Tiene mucho talento y mucha juventud y lo ha demostrado en su club y con España. Recuerdo que el primer partido que le vi en directo fue en el Bernabéu en el amistoso con Brasil y la verdad es que fue de otro nivel. Pero hay un proceso de adaptación que está llevando a su manera. Creo que le quedan cosas por pulir".

Por último, Raúl González valoró el momento que atraviesa Xabi Alonso en el Real Madrid, que tiene el reto de recuperar la mejor versión de Fede Valverde: "El Madrid está en Champions en el Top 8 y es verdad que en la Liga ha perdido la ventaja que adquirió tras el Clásico. Pero esto se empieza a jugar de verdad a partir de abril y se concluye en mayo la batalla por los títulos. Hay que tener paciencia, tenemos un entrenador nuevo con ideas nuevas y una plantilla muy competitiva. Hay que esperar. Está fuerte el Barcelona y también el Atlético, que es el tapado, y que se ha metido ahí porque han fichado bien. Los dos nos van a exigir estar al máximo para poder luchar por la Liga y por el resto de los títulos nacionales. Pero tengo confianza en nuestro equipo. Todo irá bien y ojalá lleguen los títulos".