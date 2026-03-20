El Real Madrid irrumpe por Bruno Guimarães y pone en jaque su fichaje por el United

El Real Madrid ha reactivado su interés en Bruno Guimarães en un momento clave del mercado, justo cuando el Manchester United tenía muy avanzada su incorporación. El brasileño del Newcastle vuelve a escena como objetivo prioritario para reforzar un centro del campo que afronta un cambio estructural en la capital

El Real Madrid vuelve a moverse con decisión en el mercado y ha puesto el foco en Bruno Guimarães como una de sus grandes prioridades para la próxima temporada. El club blanco considera clave reforzar el centro del campo ante los cambios que se avecinan en la plantilla y ve en el brasileño un perfil ideal para liderar esa transición.

En las oficinas del Santiago Bernabéu, la dirección deportiva entiende que mantener el nivel competitivo en Europa pasa por seguir elevando el listón en la medular. En ese contexto, Guimarães encaja por su capacidad física, liderazgo y rendimiento contrastado en la élite.

Un interés que cambia el mercado

La aparición del Real Madrid ha tenido un efecto inmediato en una operación que parecía encarrilada. El Manchester United llevaba semanas avanzando en las negociaciones con el Newcastle para cerrar el fichaje del centrocampista por una cifra cercana a los 80 millones de euros.

Sin embargo, según informa Reuters, la irrupción del conjunto blanco ha frenado en seco el proceso. El entorno del jugador ya es consciente del interés madridista y el escenario ha cambiado por completo, abriendo una puja que no estaba prevista.

El poder de atracción del Real Madrid vuelve a jugar un papel decisivo. La posibilidad de vestir de blanco y competir por todos los títulos es un factor que puede inclinar la balanza en este tipo de decisiones.

El plan del Madrid para el centro del campo

El interés por Guimarães no es casual ni reciente. El club lleva años siguiendo su evolución y considera que ha alcanzado la madurez necesaria para dar el salto a un equipo de máxima exigencia.

De hecho, Carlo Ancelotti ya recomendó su fichaje en el pasado como una pieza clave para el relevo generacional en el centro del campo, pensando en la transición tras Luka Modrić y Toni Kroos. Ahora, ese escenario está más cerca que nunca.

Además, el contexto actual refuerza la operación. La posible salida de Eduardo Camavinga obligaría al club a acudir al mercado en busca de un perfil consolidado, capaz de asumir responsabilidades desde el primer día.

Un viejo objetivo que vuelve a escena

La relación entre Guimarães y el Real Madrid viene de lejos. En 2022, el club blanco estuvo muy cerca de cerrar su incorporación cuando el jugador aún militaba en el Olympique de Lyon.

Sin embargo, el Newcastle se adelantó con una oferta cercana a los 50 millones de euros, llevándose al futbolista a la Premier League. Aquella operación frustró los planes del Madrid, que ahora vuelve a la carga con más argumentos deportivos.

Cuatro años después, el escenario es diferente. Guimarães se ha consolidado como uno de los centrocampistas más completos de Europa y su experiencia en la Premier ha elevado su valor y su impacto en el juego.

El United, obligado a reaccionar

La irrupción del Real Madrid deja al Manchester United en una posición incómoda. El club inglés veía en Guimarães al sustituto ideal de Casemiro y había avanzado considerablemente en las conversaciones.

El propio Casemiro había avalado la operación, recomendando al brasileño como su relevo por su liderazgo y conocimiento del juego. Sin embargo, ahora el Manchester United deberá decidir si aumenta su apuesta económica o si se retira de una puja que se ha complicado.

La eliminación del Newcastle en competiciones europeas había facilitado el escenario para una posible salida, pero la entrada del Madrid introduce una variable difícil de gestionar para los ingleses.

Un verano marcado por la batalla

Todo apunta a que el futuro de Bruno Guimarães será uno de los grandes culebrones del próximo mercado. Dos gigantes europeos se disputan a un jugador que reúne condiciones para marcar una época en el centro del campo.

El Real Madrid ha movido ficha en el momento justo y ha cambiado por completo el rumbo de la operación. Ahora, la decisión final dependerá tanto de la propuesta económica como del proyecto deportivo que logre convencer al futbolista.

En Chamartín, de momento, lo tienen claro: si hay una oportunidad real de fichar a Guimarães, el club está dispuesto a pelear hasta el final.