Rüdiger, tras su regreso: "He aprovechado para desconectar y no estar en el centro de atención"

El defensa del Real Madrid analizó cómo ha pasado el tiempo de recuperación de su lesión y sus sensaciones tras tener luz verde para volver a una convocatoria de Xabi Alonso, además de alabar la figura de Tuchel y su pasado por el Chelsea

Rüdiger ha vuelto a una convocatoria del Real Madrid tres meses después. El jugador alemán ha tenido luz verde para su regreso y ya está a disposición de Xabi Alonso para los próximos partidos, por lo que podría tener minutos en el duelo de esta noche frente al Girona en Montilivi, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. En este sentido, el defensa de 32 años ha aprovechado para valorar cómo se encuentra físicamente y sus expectativas de cara a su retirada. Por otra parte, el futbolista ha hablado de la figura de Tuchel y su paso por el Chelsea.

Rüdiger reflexiona sobre su tiempo de recuperación

En este sentido, Rüdiger ha hablado en el canal de Youtube de FlorianMalburg tras su regreso con el Real Madrid, una vez dicho adiós a su lesión: "Ya ha pasado mucho tiempo y estoy recuperado. He aprovechado para desconectar y no estar en el centro de atención, que también es bueno a veces, porque por desgracia todo lo que hago se hace viral. Hay tantos partidos, que es bueno cuando nadie habla de Rüdiger y poder pasar algún tiempo con mi familia, mis hijos“. Además, el jugador del Real Madrid valoró su posible retirada del fútbol:" Ya llevo mucho tiempo en esto, pero tengo ganas de volver. Conozco muy bien mi cuerpo y en la medida en que uno envejece, las cosas ya son iguales que antes. Necesito sentirme bien para poder jugar y por suerte ya lo estoy. Yo no tengo tanto ego como la gente puede creer, estoy abierto a las críticas”.

Además, Rüdiger habló de Kanté, con el que coincidió en el Chelsea y su regreso a la selección francesa: “Kanté está de vuelta en la selección francesa. Porque alguien se vaya a jugar a Arabia Saudí no significa que vayas a ser peor futbolista". Además, el defensa del Real Madrid no dudó en elegir al mejor entrenador de su carrera: “Tuchel es el mejor entrenador que he tenido, lo tiene absolutamente todo. Cambió todo en el Chelsea. Es muy honesto. Fue el entrenador que me allanó el camino para poder triunfar y jugar hoy en el Real Madrid. Sin él no habría sido posible. Porque ese era mi objetivo final, jugar en el Madrid”.

Rüdiger y el paso adelante tras las bajas de Huijsen y Asencio

Rüdiger está ya preparado para dar un paso adelante en su cuarta temporada en el Real Madrid. Con las bajas de Asencio y Huijsen en el día de hoy ante el Girona, el internacional con Alemania podría reaparecer y tener minutos, con el posible objetivo de ser titular en el enfrentamiento del próximo miércoles contra el Athletic Club. Por otro lado, el jugador de 32 años es uno de los futbolistas de la plantilla de Xabi Alonso que termina contrato en junio de 2026, por lo que su futuro sigue en el aire y sin estar cerrado. En este sentido, sus actuaciones en los próximos meses podrían marcar su presencia en el conjunto blanco en la siguiente temporada.