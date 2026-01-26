Valdano detecta el cambio del Real Madrid con Arbeloa: “Cosa que con Xabi Alonso no ocurría”

Jorge Valdano analizó el giro que ha dado el Real Madrid desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo. El exjugador y exentrenador blanco destacó el componente mental, la confianza y la conexión del equipo como claves del triunfo ante el Villarreal, marcando claras diferencias con la etapa anterior con Xabi Alonso

El triunfo del Real Madrid por 0-2 frente al Villarreal en La Cerámica no solo dejó tres puntos de enorme valor en la lucha por el título de liga, sino también sensaciones renovadas en el conjunto blanco. Esa transformación fue analizada con detalle por Jorge Valdano, que participó como comentarista en Movistar Plus+ y no dudó en señalar el aspecto mental como el gran motor del cambio.

El argentino, que conoce el club desde dentro, quiso desmontar la teoría de una mejora física exprés tras el relevo en el banquillo. “No vamos a creernos que la buena condición física del Real Madrid contra el Villarreal va a conseguirse en una semana de trabajo, no hay ningún sustento científico”, afirmó con rotundidad. Para Valdano, el origen del salto competitivo no está en lo físico, sino en algo mucho más profundo.

La confianza como punto de inflexión

Valdano puso el foco en la gestión emocional de Álvaro Arbeloa, actual técnico del conjunto blanco. “Creo que Arbeloa está trabajando muy bien en la confianza de sus jugadores. La motivación con la que jugaron contra el Villarreal fue tremenda, con una conexión total en el partido, del minuto uno al noventa”, explicó. Un matiz que, en su opinión, marca una diferencia clara respecto a la etapa anterior.

El exentrenador fue aún más explícito al comparar ambas fases. “Cosa que con Xabi Alonso no ocurría”, deslizó, dejando entrever que el vestuario no respondía del mismo modo bajo el mando del técnico anterior. Para Valdano, esa desconexión era visible incluso dentro de los propios partidos.

Diferencias con la etapa de Xabi Alonso

Al profundizar en su análisis, Valdano describió un patrón que se repetía con Xabi Alonso en el banquillo. “Con Xabi salían del vestuario con la lección muy aprendida. Durante veinte o veinticinco minutos parecía que los jugadores respondían a las órdenes del entrenador, y luego el equipo se iba cayendo, se iba distrayendo, se iba quebrando… y terminaba completando partidos pobres”, relató.

Según el argentino, no se trataba de un problema táctico inicial, sino de una pérdida progresiva de energía mental y compromiso colectivo. Un desgaste que acababa penalizando al equipo en tramos decisivos y que contrasta con la imagen mostrada recientemente.

Un Madrid sólido y aplicado en La Cerámica

El partido ante el Villarreal fue, para Valdano, el mejor ejemplo del nuevo escenario. “Fue un partido muy rico. Es verdad que ha vuelto a ganar gracias a los goles del mejor delantero del mundo, Kylian Mbappé, pero no necesitó al mejor portero del mundo, Thibaut Courtois, para ganar”, subrayó.

Esa reflexión va más allá del resultado. El Real Madrid no solo fue eficaz arriba, sino que también se mostró sólido, concentrado y solidario en defensa. “El equipo estuvo muy aplicado y creo que se está trabajando muy bien en la confianza de los jugadores”, insistió el exfutbolista.

Un posible mayor compromiso con Arbeloa

La gran pregunta surgió de forma natural: ¿Hay más compromiso del vestuario con Arbeloa que con Xabi Alonso? Valdano no eludió la cuestión. “Están más cómodos los jugadores. Yo no sé lo que ocurrió con Xabi Alonso, pero algo ocurrió”, reconoció con franqueza. Y añadió una idea clave: “Creo que Arbeloa está leyendo bien lo que ocurrió y lo está corrigiendo”.

El argentino dejó claro que no se trata de desmerecer el trabajo anterior, sino de entender por qué el equipo ha dado un salto tan visible en tan poco tiempo. Para él, la explicación no está en los entrenamientos ni en la preparación física, sino en la gestión del grupo y en la sensación de respaldo que perciben los futbolistas.

Un cambio que va más allá del resultado

Valdano cerró su análisis reforzando esa idea: “No vamos a creernos que eso se logra en una semana. Algo extraño estaba pasando y ahora los jugadores parecen liberados”. El Real Madrid, con Arbeloa, transmite otra energía, otra actitud y una mayor continuidad competitiva.

La victoria ante el Villarreal puede ser solo un punto de partida, pero para una voz autorizada como la de Jorge Valdano, ya ha servido para detectar un giro radical. Un cambio silencioso, basado en la confianza y el compromiso, que explica por qué el Madrid vuelve a convencer sobre el terreno de juego.