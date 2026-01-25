Nuevo 'dardo' de Arbeloa a Xabi Alonso tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal: "No puedo ir contra la naturaleza de los jugadores"

El entrenador del Real Madrid resalta la capacidad de contragolpe de su equipo, dejando más libertada a futbolistas como Vinícius y Mbappé, algo que no estaba en los planes de un muy táctico Xabi Alonso que fue cesado

El Real Madrid pasó la prueba de La Cerámica frente a un Villarreal que plantó cara, pero no tuvo puntería en el momento crucial para hacer daño al equipo blanco. Quien sí estuvo acertado de cara a puerta fue Mbappé que prolonga su gran estado de forma. Los contragolpes volvieron a ser la base del cuadro de Arbeloa que aprovecha su victoria ante el Villarreal para dejar un recado a Xabi Alonso y su estilo de juego. "No puedo ir contra la naturaleza de los jugadores", destacó el técnico del Real Madrid.

Los contragolpes vuelven a ser la fortaleza del Real Madrid

"Evidentemente, yo no puedo ir contra la naturaleza de los jugadores. Todo lo contrario, tengo que intentar aprovecharla. Tenemos muchos jugadores que son muy dominantes al espacio. Futbolistas muy veloces y que además, suelen definir bien. Y tenemos que aprovecharlo. Cuando podamos correr, lo vamos a hacer, porque es la naturaleza y porque es donde marcan las diferencias. Va a ser una de nuestras armas durante toda la temporada".

El rendimiento de Vinícius

"Estamos viendo, igual que el miércoles pasado, a un gran Vinicius. Del que nos tenemos que aprovechar. Al que hay que buscar las máximas veces posibles y conseguir situaciones en las que le podamos liberar, que tenga unos contra unos... y que haga acciones tan buenas, como las que ha hecho durante todo el partido. Es una suerte tremenda tener a Vinicius, como tener al trabajo que hace para el equipo".

La celebración de los goles del Real Madrid

"Es lo primero de un equipo: saber que tenemos que estar juntos. Vamos a pasar por situaciones muy complicadas, muy comprometidas. Y es a través de la unidad cuando uno consigue los objetivos. Y eso es lo que he querido recalcarles desde el primer día, porque no hemos podido trabajar muchísimo en el campo. Para mí, lo más importante es que estén unidos. Lo vimos el miércoles pasado con esa piña en el gol de Vini y lo hemos visto hoy, con Brahim. Me he encontrado un grupo fantástico, de chicos muy sanos, que la verdad es que se aprecian muchísimo entre ellos, trabajan juntos y se ayudan".

El rendimiento físico de los jugadores

"Lo único que puedo decir es que están trabajando muy bien cada día. Es cierto que hemos tenido muchos partidos y los entrenamientos, como acabo de comentar, han sido muchos de recuperación. Pero incluso en días que era un más dos, que tienes 48 horas después de jugar, solemos partir los entrenamientos, porque hay muchos que quieren seguir entrenando, trabajando... y estoy muy feliz de ver esas ganas de trabajar. Muy feliz por el compromiso de todos los jugadores y la actitud que están teniendo".