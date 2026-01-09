Todo el mundo pendiente de la decisión de Pellegrino Matarazzo en el centro del campo: Turrientes o Gorrotxategi

El nuevo entrenador de la Real Sociedad ha llegado con ideas nuevas a un equipo que estaba muy tocado. Una vez ha recuperado a lesionados y sancionados la gran duda está en por quién apostará en la posición de centrocampista

Pellegrino Matarazzo va a intentar darle continuidad a las buenas sensaciones que tuvo la Real Sociedad en el partido contra el Atlético de Madrid, en el que se estrenó como entrenador, en su segundo encuentro este viernes contra el Getafe CF. Debido al buen rendimiento general que tuvo la Real Sociedad sólo se espera un cambio seguro, en el centro de la defensa, y otro probable que es la primera gran decisión de debe tomar el técnico de Estados Unidos: darle continuidad a Beñat Turrientes o devolverle la titularidad a Jon Gorrotxategi.

Turrientes y Gorrotxategi se disputan la titularidad en el centro del campo de la Real Sociedad

A pesar de su delicada situación en la clasificación en LaLiga, 18 puntos en 18 jornadas, la realidad es que la Real Sociedad tiene una plantilla amplia y con buenos jugadores, sobre todo, en el centro del campo. No se esperan demasiados cambios en ese sitio donde, a priori, Carlos Soler y Brais Méndez cuentan con un puesto asegurado, estando la duda en qué pasará con la titularidad de Beñat Turrientes.

El canterano de la Real Sociedad, en principio, fue titular debido a que Jon Gorrotxategi estaba sancionado sin jugar el partido contra el Atlético de Madrid después de haber acumulado cinco tarjetas amarilla en lo que va de temporada en LaLiga. Dicha situación le abrió la puerta de la titularidad a Beñat Turrientes, que aprovechó la oportunidad ya que mostró un gran nivel, demostrando así que está más que preparado para aportar al máximo nivel.

Es por ello que ahora la patata caliente la tiene Pellegrino Matarazzo que debe decidir si le da continuidad a Beñat Turrientes o si le devuelve la titularidad a Jon Gorrotxategi que es el centrocampista que ha sido indiscutible con el anterior técnico, Sergio Francisco, en el centro del campo de la Real Sociedad.

La situación de Turrientes en la Real Sociedad ha cambiado completamente

Beñat Turrientes ha cambiado en días su situación en la Real Sociedad. Hasta nada nada, el canterano estaba valorando salir del club vasco en este mercado de fichajes de invierno debido a la falta de continuidad que estaba teniendo, siendo CA Osasuna el club más interesado en hacerse con sus servicios futbolísticos, pero ahora el centrocampista sólo piensa en ayudar al equipo entrenado por Pellegrino Matarazzo.

Tanto ha cambiado su situación que ahora Beñat Turrientes está luchando por la titularidad con su compañero Jon Gorrotxategi que ha sido indiscutible hasta el momento y que es una apuesta de la Real Sociedad a largo plazo.