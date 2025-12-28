El Real Valladolid ficha a Vegard Erlien como primer refuerzo invernal

El Real Valladolid refuerza su delantera con la llegada del noruego Vegard Erlien, firmado hasta 2027

El Real Valladolid ha oficializado la llegada del delantero noruego Vegard Østraat Erlien como primer fichaje del mercado de invierno. El atacante, que llega libre tras finalizar contrato con el Tromsø IL, ha firmado hasta el 30 de junio de 2027, comprometiéndose por una temporada y media con el conjunto blanquivioleta.

La incorporación de Erlien busca reforzar la delantera, un área en la que el equipo ha mostrado poca efectividad durante los primeros meses de la temporada, con tan solo 20 goles anotados, cifra inferior a la de la mayoría de equipos de la liga.

Trayectoria y estadísticas del noruego

El delantero de 27 años (nacido el 24 de junio de 1998 en Trondheim, Noruega) se formó en las canteras del Byåsen Toppfotball y del Rosenborg BK, llegando hasta el segundo equipo del club. Posteriormente pasó por el Sandnes Ulf, donde debutó en Segunda División noruega, antes de dar el salto a la máxima categoría con el Ranheim, equipo con el que registró 20 goles y 9 asistencias en sus primeras temporadas en la élite nacional.

En 2023, Erlien fichó por el Tromsø IL, donde disputó la clasificación para la Conference League, sumando un total de 36 goles y 16 asistencias durante su etapa en la Primera División de Noruega. Su rendimiento le ha permitido consolidarse como un jugador con olfato goleador y capacidad de generar juego ofensivo.

Objetivos en el Real Valladolid

El Real Valladolid espera que Erlien aporte su potencia ofensiva y capacidad de definición para mejorar los números del equipo en la delantera. La dirección deportiva busca reforzar la plantilla no solo con su incorporación, sino también con la llegada de al menos otro delantero, mientras estudia posibles salidas en forma de cesión de jugadores como Delgado, Arnu o Maroto.

El jugador ya se encuentra en Valladolid y se pondrá a las órdenes del nuevo entrenador, Luís García Tevenet, que recientemente sustituyó a Guillermo Almada tras su marcha al Real Oviedo.

Internacional y probado en Europa

Erlien también ha tenido experiencia con las categorías inferiores de la selección de Noruega, consolidando su formación y preparación para afrontar retos internacionales. Su capacidad de adaptación y su historial goleador hacen que el club confíe en que podrá ser un refuerzo clave en la segunda mitad de la temporada.

El delantero será presentado oficialmente el próximo martes, donde se espera que dé sus primeras declaraciones y comience su integración en el proyecto blanquivioleta, con la misión de aportar goles y soluciones en ataque.