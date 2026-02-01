Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras los triunfos de Castellón y Almería y la derrota del Racing de Santander en la jornada 24 de Segunda división

Este domingo se vivió una intensa jornada en la 24 de LaLiga Hypermotion en la que se disputaron cinco encuentros y se midieron Almería y Ceuta, Eibar y Sporting de Gijón, Castellón y Andorra, Huesca y Cádiz, Granada y Racing de Santander

Almería 4-2 Ceuta

El Almería, que logró una clara ventaja de tres goles en 35 minutos, sufrió en la segunda mitad ante un buen Ceuta, que redujo distancias justo antes del descanso, volvió a marcar en la reanudación por medio de un Marcos Fernández, de penalti, y creyó en el empate hasta que Adrián Embarba, despejó dudas también desde el punto de penalti

Eibar 1-0 Sporting de Gijón

El Eibar ha conseguido hoy su cuarta victoria seguida en Ipurua que le aleja de la zona de descenso en seis puntos, lo que, por otro lado, frena las aspiraciones del Sporting de Gijón de asaltar los puestos de promoción. Partido con los dos equipos con necesidades distintas de los puntos. Comienzo con un primer ataque del Sporting a cargo de Queipo, con un disparo en el minuto 6 que se fue alto, pero que supuso una declaración de intenciones del conjunto asturiano.

Castellón 2-0 Andorra

El portero del Castellón, Romain Matthys, abrió la victoria de su equipo con una asistencia desde su área que aprovechó Gerenabarrena para continuar en la segunda posición y sumar la séptima victoria consecutiva en Castalia (2-0), ante un Andorra que empezó mejor pero que se vio superado a partir de la media hora.

Huesca 1-0 Cádiz

El Huesca volvió a sacar los puntos en el fortín de El Alcoraz (1-0), que le permite salir de la zona de descenso, ante un flojo Cádiz que lo intentó en algún tramo del partido pero mostró muchas carencias, costándole la derrota un fallo garrafal en la defensa. No tuvo un dominador claro el partido en sus inicios aunque el Huesca tuvo más el balón y sin estar encerrado el Cádiz tuvo que defenderse ante las acometidas de los locales, y fruto de ello se adelantaría el conjunto oscense, en un fallo clamoroso de Iker Recio que se dejó arrebatar el balón para que Escobar lo mandara al fondo de las mallas.

Granada 1-0 Racing de Santander

El Granada se reencontró con la victoria en el Nuevo Los Cármenes, tras cinco empates seguidos, para colocarse con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso al vencer este domingo por 1-0 al Racing de Santander, que pese a la derrota continúa como líder destacado de la categoría. La primera parte fue equilibrada y entretenida, con buenas ocasiones de gol para ambos equipos, especialmente claras la que el meta Jokin Ezkieta salvó ante el local Sergio Ruiz y la que tuvo para los visitantes el georgiano Giorgi Guliashvili, que se topó con Luca Zidane.

