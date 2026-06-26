Luis de la Fuente mantiene la duda con Lamine Yamal y Nico Williams ante Uruguay: "Vamos a valorar con ambos"

El técnico de la selección española habló en la previa del partido contra Uruguay, explicando el plan con los dos extremos de 'La Roja' pero creando la duda sobre si entrarán en el once inicial: "Veremos si desde el inicio, si ya habiendo comenzado".

Luis de la Fuente ha hablado en la previa del partido de Uruguay, que se disputará el viernes 27 de junio a las 2:00 (hora española). La selección española se juega pasar como primera de grupo a dieciseisavos de final, por lo que tendrá que vencer al combinado de Marcelo Bielsa en el Estadio Akron de Zapopan. De esta manera, el técnico de Haro ha destacado en rueda de prensa que es el encuentro "más importante del Mundial".

Noticias Relacionadas Entrenamiento: Nico Williams da el paso para ser titular y Víctor Muñoz acelera

Por otro lado, Luis de la Fuente no ha dudado en elogiar la figura de Marcelo Bielsa, confesando que "ha aprendido muchísimo de él y me declaro un admirador". Además, el seleccionador de España habló del estado físico de sus jugadores antes del partido de Uruguay, como las sensaciones con un Víctor Muñoz que no ha podido estrenarse en este Mundial 2026 o con un Nico Williams que no ha podido ser titular en las dos primeras jornadas.

Luis de la Fuente lo deja claro: "No invita la actuación a hacer cambios"

Luis de la Fuente habló de la posibilidad de hacer rotaciones: "No invita la actuación a hacer cambios, pero los que salieron lo hicieron muy bien. Y estoy muy contento con el nivel de entrenamiento. Y ello me hace que esos jugadores que demandan una oportunidad puedan tenerla. Ya sé el equipo que va a jugar. Pero haremos el último repaso y tenemos confianza. Si hay alguna duda, me la aclararán. Sino será refrendar la idea inicial".

Sobre las ganas de jugar de Nico Williams, el técnico afirmó que "son los jugadores que hacen mejores al resto. Si fueran conformistas, el equipo no rendiría como rinde. Es una suerte que lo afronten así. Pueden jugar más o menos. Son importantes salgan en el minuto que salga. Quiero recordar una situación. En la Euro, los partidos más importantes lo resolvieron los jugadores del banquillo. Es el mejor ejemplo".

Luis de la Fuente: "Me declaro admirador de Marcelo Bielsa y encantado de enfrentarme a él"

Luis de la Fuente reaccionó en directo a la victoria de Ecuador ante Alemania: "¿Ganó Ecuador? Eso cambia muchas cosas. Hay tanto nivel que equipos que no se conocen tanto dan el nivel. Sabíamos que nos iba a costar mucho. Sabíamos que íbamos a depender de otros. Era nuestro plan. Mañana a pelear, que hasta ahora os dije que lo más importante eran Cabo Verde y Arabia y no, lo es Uruguay".

El entrenador de 'La Roja' elogió a Marcelo Bielsa públicamente: "Soy un gran admirador de Marcelo Bielsa. Cuando estuvo en el Athletic estuve unos meses viendo todos los entrenamientos. Los tengo todos grabados. Aprendí mucho de él y fue muy innovador. Soy un gran admirador y tuve suerte de convivir con él en unas charlas. Me declaro admirador y encantado de enfrentarme a él por primera vez. Es un honor jugar contra él".

Luis de la Fuente: "Por fin estamos empezando a reconocer a Oyarzabal en España"

Luis de la Fuente habló de Víctor Muñoz y de la gestión del vestuario: "Los 26 están con una motivación excepcional. Víctor está avanzando y se acerca a su recuperación, ansiedad en positivo de todos. Lo que tenemos que hacer es mantener la identidad. Saber nuestras fortalezas, seguir mejorando. Si me permite, ha hablado de Mikel Oyarzabal, un grande de los grande. Por fin estamos empezando a reconocerle en España.

El seleccionador de España, del que habló Louzán, se mostró convencido de la dupla Pedri - Olmo: "Pero igual que me convence con Fabián, con Merino, con Zubimendi... No pueden jugar los 26. En el sistema que utilizamos solo pueden jugar tres. Me gustaron mucho el otro día, pero también me gusta cuando sale el resto. Es una suerte la que tengo, ya lo sé. Son de los mejores del mundo, para mí los mejores".

Luis de la Fuente: "Ganaremos si hacemos las cosas bien"

Por otro lado, Luis de la Fuente habló de las sensaciones con Nico Williams y Lamine Yamal: "De igual manera que Nico está más justo... En los partidos se toman decisiones según se van desarrollando. Algunos por el ritmo tienen más desgaste que otros. Vamos a valorar con ambos, tanto con Lamine como con Nico. Lo que consideremos más importantes. La prioridad es que su aportación es la que mejor para el equipo. Veremos si desde el inicio, si ya habiendo comenzado".

Por último, el técnico de España habló de la confianza que existe en el vestuario: "Eso nos lleva a pensar que haciéndolo bien podríamos llegar. Pero eso no garantiza nada. En el fútbol pasa de todo. El único partido importante del Mundial es Uruguay. Y desde esa humildad lo afrontamos. Ganaremos si hacemos las cosas muy bien. No hay que sacar de contexto las frases. Es lícito pensar que estás capacitado para hacerlo".