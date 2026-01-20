El mensaje de David de Gea que emociona a los seguidores de la Fiorentina: "Luchamos por la historia de este club"

El portero español de la Fiorentina, David de Gea, es uno de los pesos pesados del vestuario toscano y quiso tener unas de apoyo y agradecimiento hacia Rocco Commisso tras ganar en Bolonia, presidente de la entidad viola recientemente fallecido

La Fiorentina no está viviendo una temporada sencilla en la Serie A. Acostumbrada a pelear por puestos europeos, actualmente se ve absorbida en la zona baja de la clasificación, donde incluso han llegado a ser colistas varias semanas de forma consecutiva. Este pasado fin de semana lograron a una importante victoria en Bolonia que les permite abandonar las posiciones de descenso. Un partido que estuvo marcado por el fallecimiento de su presidente Rocco Commisso y donde toda la plantilla viola quiso dedicar el triunfo al mandatario. David de Gea ejerció de capitán tanto dentro como fuera del terreno de juego.

David de Gea no olvida Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina

El fin de semana de la Fiorentina fue complicado para la sociedad. El sábado por la mañana se conocía la muerte de su presidente Rocco Commisso a los 76 años. Una noticia que sacudía jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Sin embargo, el conjunto italiano rindió el mejor homenaje posible al que fuera fundador de Mediacom.

La Fiorentina se impuso al Bolonia (1-2) en el Estadio Renato Dall'Ara con goles de Rolando Mandragora y Roberto Piccoli. En los prolegómenos al duelo, los futbolistas violas calentaron con una camiseta dedicada al presidente donde podía leerse: 'Grazie Rocco' (Gracias Rocco).

David de Gea también quiso dedicarle unas palabras y el triunfo en sus redes sociales: "Luchamos por la historia de este club y de quienes lo representaron con el mayor respeto. Para usted presidente", publicó el portero madrileño.

De Gea, entre los más goleados de la Serie A

El convulso momento deportivo de la Fiorentina está pasando factura a David de Gea en el plano personal. El ex del Manchester United ha encajado 32 goles en 21 partidos de la liga italiana. Tan solo Torino (34), Hellas Verona (34) y Udinese (33) han recibido más tantos en contra a estas alturas de competición.

En la Conference League, sin contar la fase previa, el español ha encajado dos goles en cuatro encuentros. La escuadra que dirige Paolo Vanoli finalizó la fase liga en el puesto 15º y jugarán la ronda de playoff previa a los octavos contra el Jagiellonia polaco.

Tiene contrato hasta 2028

De Gea renovó este pasado verano su contrato con la Fiorentina. El equipo transalpino podía prorrogar su vinculación de manera unilateral por un año más, pero le ofrecieron un vínculo aún mayor firmando una continuidad hasta junio del año 2028.

La temporada pasada el exinternacional español regresaba a las porterías tras pasar un año sabático desde que dejar el Manchester United. Volvió a lo grande siendo unos cancerberos mejor valorados de Europa. Ahora lucha por cambiar la dinámica de la Fiorentina, poco acostumbrada a verse abajo en la clasificación.