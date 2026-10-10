Andrés Castrín y el Sevilla por fin encuentran una vía de acuerdo: contrato corto y cláusula alta

Hace sólo unos días, Luis García Plaza reclamó públicamente que el club cierre lo antes posible la renovación de Castrín -y también la de Kike Salas- y las últimas noticias al respecto transmiten un esperanzador acercamiento entre las partes

Andrés Castrín se ha consolidado como titular en el primer equipo del Sevilla de la mano de Luis García Plaza.Imago

Después de firmar un mercado estival de fichajes de enorme mérito, José Ignacio Navarro no para. La opción de acudir a la ventana invernal está casi descartada a no ser que haya salidas lucrativas, ya que casi todo el remanente se gastó en el sorprendente 'deadline'. De este modo, ahora la dirección deportiva del Sevilla FC retoma la política de renovaciones estratégicas que ha seguido en los últimos meses con sus jóvenes perlas más destacadas y el próximo turno debe ser el de Andrés Castrín. Las últimas informaciones apuntan a que por fin hay posturas cercanas a un acuerdo.

Castrín y el Sevilla pactan un contrato de tres años con una cláusula de 50 millones

A sus 23 años, el central gallego se ha consolidado como titular indiscutible para Luis García Plaza y su contrato expira el próximo 30 de junio de 2027. Tal y como ha avanzado el experimentado periodista José Manuel García-Otero, el Sevilla FC y los representantes de Andrés Castrín están ultimando los detalles para poder anunciar una renovación por tres temporadas; es decir, hasta el 30 de junio de 2030.

La base de este principio de entendimiento se ha construido en torno a una sustancial mejora de las condiciones salariales del ex del CD Lugo, que está jugando en LaLiga EA Sports con condiciones propias de un Sevilla Atlético de Segunda Federación. Siempre que todo acaba cerrándose en los términos actuales, el joven futbolista no verá hipotecado su futuro al firmar una vinculación relativamente corta (tres años) pero acepta ver aumentada su cláusula de rescisión hasta los 50 millones de euros.

Luis García Plaza ha reclamado públicamente la renovación de Castrín

Con todo, aunque las sensaciones son muy positivas, habrá que mantener la cautela. Ya ha trascendido en el pasado supuestos acercamientos que no resultaron serlo tanto y la negociación está siendo bastante compleja. De hecho, semanas atrás, el propio Castrín echaba balones fuera.

"Esas cosas no dependen de mí. De eso se encargan mis agentes. Yo estoy bien, estoy muy a gusto aquí, estoy trabajando y en lo único que pienso es en trabajar. Es lo único que te puedo decir", decía en la zona mixta del Sánchez-Pizjuán ante la cámara de ESTADIO Deportivo. En contraposición con esta respuesta evasiva, hace sólo unos días Luis García Plaza reclamó al club que cerrase este asunto cuanto antes en una entrevista en Canal Sur Radio.

"Cuando llegué, llevábamos una semana y ya dije: 'Este chaval tiene que jugar'. Ojalá renueve. Es un jugador que puede marcar un tiempo aquí. Es de la casa y ojalá renueve. Él y yo no hablamos de eso. Sí hablamos mucho, pero de los partidos. Está rindiendo bien. Si logramos asentar esas bases con Castrín y Kike, será muy positivo. Ojalá renueve", comentó el técnico del Sevilla FC haciendo también alusión a Kike Salas -tiene firmado hasta 2029 pero también se le ha quedado pequeño el contrato-.

Llegó hace sólo dos años del CD Lugo y ya suma 28 partidos oficiales con el primer equipo del Sevilla

Andrés López Gallo, más conocido como 'Castrín', firmó por el Sevilla FC en el verano de 2024 y apenas unos meses después ya había debutado con el primer equipo de la mano de Xavier García Pimienta, jugando los 90 minutos en un partido de Copa del Rey ante el UE Olot.

En esa 24/25 fue pieza clave en la permanencia del Sevilla Atlético en Primera RFEF con 31 partidos (29 como titular). Tras esa testimonial aparición, en 2025 llega Matías Almeyda y le sitúa por delante de otros centrales del primer equipo como Marcao Teixeira, Tanguy Nianzou o Ramón Martínez.

Entre el 'Pelado' y la etapa final ya con Luis García Plaza, Andrés Castrín sumó un total de 21 encuentros oficiales con el Sevilla FC e inauguró su casillero anotador con un golazo en el importantísimo partido ante el RCD Espanyol (2-1) que acabó sellando la sufrida permanencia.

Fue la antesala de lo que iba a ser su confirmación en esta 26/27, ya con dorsal del primer equipo ('5'). Aunque una pubalgia le dejó prácticamente sin pretemporada, el técnico madrileño no ha tardado en darle un sitio como pareja de Kike Salas en detrimento del recién fichado Arouna Sangante y acumula 480' tras participar en seis de las siete jornadas en la presente edición de LaLiga EA Sports.