Así está el futuro de Nemanja Gudelj: las ofertas para salir en enero, sus intenciones y las del club nervionense

Ha perdido el puesto tanto en el centro de la defensa como en el de la medular y espera noticias con su profesionalidad y su compromiso acostumbrados

Suplente las tres últimas jornadas, Nemanja Gudelj sólo partió de inicio en San Sebastián ante la Real Sociedad de las siete entregas más recientes del campeonato liguero, quedándose, incluso, en el banquillo sin minutos contra Rayo Vallecano y RCD Mallorca. Se puede decir que, momentáneamente al menos, el capitán del Sevilla FC ha perdido el sitio con Matías Almeyda, una realidad que alimenta los rumores acerca de su hipotética marcha a mitad del que es su último año de contrato en Nervión. Una opción que indiscutiblemente está sobre la mesa de ambas partes, no así una posible renovación a la baja que ni ha llegado ni se le espera, aunque lo cierto es que no se ha avanzado ni por asomo en el primer supuesto.

Con 34 años recién cumplidos, el balcánico no hará nada, claro está, sin contar con la entidad a la que lleva siete temporadas vinculado y cuyos colores considera suyos, aclaran a ESTADIO Deportivo sus asesores directos, que admiten la ausencia de contactos concretos con algún equipo a fecha de hoy. El problema para sus pretendientes es su sueldo, que ronda los 2,5 millones de euros netos, incluyendo bonus y primas. Con 'overbooking' en su demarcación, a los blanquirrojos nos les vendría del todo mal liberal un pedazo reseñable de su masa salarial, si bien debe poner en el otro lado de la balanza que perdería a un 'peso pesado' del vestuario y uno de los pocos supervivientes de los buenos tiempos del Sevilla FC.

Sin noticias del Génova, que no puede alcanzar su caché

Aunque el experto en fichajes Matteo Moretto encartaba al de Belgrado para el Génova, desde el entorno del pivote desmentían esta semana a este periódico cualquier movimiento 'rossoblú', añadiendo que, a día de hoy, 'Il Griffone' no está en condiciones de asumir un caché como el del internacional serbio criado en los Países Bajos. Con mucho cartel, por ejemplo, en Arabia Saudí, no prosperaron el pasado verano los intentos por parte del Al-Ettifaq, como los postreros del Ajax, aunque se espera algún movimiento en enero.

El Sevilla FC dará facilidades a su capitán en caso de que éste pida salir

Como no se ha planteado, tampoco hay una versión oficial, pero Nemanja Gudelj sospecha que, de encontrar un club que le atraiga económicamente y le permita prolongar su carrera más allá del 30 de junio de 2026, el Sevilla FC no pondrá trabas, exigiendo por su pase una compensación económica, sino que se conformaría con ahorrarse la mitad restante de su ficha.