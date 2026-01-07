Del "error de los que duelen" con James y Modric a la "conducta antideportiva" de Joan García con Gerard Martín

Mateu Lahoz, que castigó a los nervionenses en 2017 en el Bernabéu por una acción similar, tiene claro que el portero del Barça debió ser amonestado por empujar a su compañero para evitar un gol en el derbi catalán

El ex árbitro y actual comentarista de Movistar Plus Mateu Lahoz analizaba en 'El Día Después' la polémica acción en la que Joan García empuja a su compañero Gerard Martín para que llegue antes y sirva de parapeto ante el disparo a bocajarro de Pere Milla. "Esto está estipulado por la FIFA como conducta antideportiva. Sería tiro libre indirecto y amonestación. Es cierto que quiere tapar el disparo, pero no lo puede realizar. En el momento en que tú empujas a un compañero, que además lo pones en riesgo de lesión, es algo que el reglamento no permite, aunque el VAR no te puede ayudar, porque no está en su casuística. Estoy seguro de que García Verdura lo que interpretó fue algo accidental en la lucha por ese espacio", apunta el valenciano, al que le sacarían una muy parecida que ajustició en el pasado y prefirió meter su explicación a continuación.

"Fijaros, aquí por experiencia propia (aún me quedaba algo de pelo), un 4 de enero de hace (casi) una década cometí un error de los que luego duelen. Ojalá hubiera estado el VAR, porque yo sólo vi la parte de Mariano empujando a Modric, cuando el que inicia todo es James. Por eso decía: el VAR aquí en estas jugadas que nunca esperas te puede ayudar, que es lo que le pasó al compañero. Aunque lo hayamos oído, el árbitro en directo lo considera algo accidental. Y, sobre todo, quiero aplaudir que, por primera vez, en el protocolo de lanzamientos (de objetos), no se reanudó el partido hasta que se dijo por megafonía", añadía ya por último el ex colegiado valenciano para correr un tupido velo sobre una acción de las muchas que protagonizó en su etapa en activo y que no se sostiene ni en ausencia del videoarbitraje.

Lo que verdaderamente ocurrió con aquel no 'penalti' y en una eliminatoria condicionada

Se jugaba aquel 4 de enero de 2017 en el Estadio Santiago Bernabéu la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Un encuentro rápidamente encauzado por el Real Madrid gracias a un zurdazo de James Rodríguez a los once minutos y resuelto antes del descanso merced a un testarazo de Varane (a la salida de un córner que no se debió botar, ya que Morata hizo una clara falta previa sobre Rami) y el susodicho penalti que provocó y transformó el colombiano, quien empujó al alimón a Mercado y a Modric para que el primero se tropezara con el segundo y terminara de derribarle. El propio Mateu Lahoz amonestó al defensor argentino por protestar y no a Mariano, como ha argumentado a posteriori para tener coartada, pues se ve cómo el brasileño apoya sus manos sobre el croata por la propia inercia de la acción antirreglamentaria de su rival sobre un compañero y ya con éste cayéndose. En la vuelta, el marcador llegó a ir 3-1 a falta de ocho minutos, pero una torpe pena máxima de Kranevitter sobre Casemiro (que propició aquel polémico gesto de Sergio Ramos a los Biris) y un tanto en el alargue de Benzema decidieron.