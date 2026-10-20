La Federación confirma la fecha y el horario de la primera eliminatoria de la Copa del Rey con condiciones favorables para Sevilla y Betis

La RFEF ha anunciado los horarios de la primera eliminatoria copera, que se disputa la próxima semana, con un criterio favorable para los nervionenses, que se miden con el Sporting Hortaleza, y los verdiblancos, con el Navalcarnero como rival

La Federación Española de Fútbol ha confirmado en la tarde de hoy las fechas y los horarios de los 56 enfrentamientos deparados por el bombo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputarán la semana que viene, el martes 27, el miércoles 28 y el jueves 29.

De este modo, Betis y Sevilla han conocido cómo encajan sus compromisos coperos en sus calendarios, sobre todo en el más apretado de los verdiblancos al competir en Europa.

El Betis, el primero en entrar en escena

Así las cosas, el equipo de Pellegrini se medirá al Navalcarnero madrileño en la primera ronda en un partido que se disputará en el estadio Santo Domingo de Alcorcón el miércoles 28, a partir de las 21 horas.

Horario que permite a los verdiblancos de gozar de tres días descanso con respecto a los partidos de LaLiga que flanquean al enfrentamiento copero. Y es que los heliopolitanos visitan al Celta el domingo 25 (16:15 horas) en la jornada 10 del campeonato doméstico, para después en la semana 11 recibir en La Cartuja al Málaga el sábado 31 a las 18:30. Por ende, dispondrá de dos entrenamientos para preparar tanto la cita de la Copa del Rey como la liguera en el derbi regional contra los costasoleños.

Cabe recordar que el siguiente compromiso bético en el calendario es nada más y nada menos que la salida a Alemania para visitar al Borussia Dortmund en el Signa Idunal Park. Duelo de Champions que se jugará el miércoles 4 de noviembre, cuatro días después de enfrentarse contra los malacitanos.

El Sevilla, en jueves para compensar que juega el lunes en LaLiga

El Sevilla se enfrenta en la primera ronda al Sporting Hortaleza de Madrid en un partido que finalmente tendrá como escenario El Val de Alcalá de Henares. Los nervionenses entrarán en escena un día después que el Betis, para así cuadrar este choque en su agenda intersemanal con tres días también entre los tres partidos.

De esa manera, como ha confirmado la Federación Española de Fútbol, el estreno copero del Sevilla se llevará a cabo el jueves 29 a partir de las 21 horas, lo que permite a los nervionenses recuperar el tiempo necesario a tenor de para cuándo ya estaban fechados los dos partidos de Liga de antes y después.

Así, el en la jornada diez, el Sevilla no juega hasta el lunes 26, contra Osasuna en casa (21:00 h), por lo que tiene sentido que los nervionenses hayan sido elegidos para el último día de esta primera ronda. Una vez terminado el choque contra el Sporting Hortaleza, el Sevilla gozará de dos entrenamientos y tres días antes de visitar el Coliseum para medirse con el Getafe el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas.