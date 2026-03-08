La Federación de Peñas del Sevilla FC se suma a la pañolada convocada en el Ramón Sánchez-Pizjuán

La protesta que tendrá lugar con motivo del Sevilla FC - Rayo Vallecano de este 8-M lleva gestándose desde el 20 de febrero y la hinchada local cree que desde entonces, lejos de amainar, el enfado con las actuaciones arbitrales no ha hecho más que empeorar

Todo aquel que no esté lo suficientemente contextualizado podría llegar a pensar que la protesta contra los árbitros que prepara la afición del Ramón Sánchez-Pizjuán para el choque liguero de este domingo entre el Sevilla FC y el Rayo Vallecano se debe a la designación de Alejandro Muñiz Ruiz para dirigir este choque de la jornada 27 en LaLiga EA Sports. Nada más lejos. Para cuando la RFEF anunció los colegiados designados para la sesión dominical ya habían pasado más de 15 días desde que la hinchada nervionense se empezó a movilizar en redes sociales para convocar esta protesta para expresar la sensación de agravio permanente que albergan los blanquirrojos en esta 2025/2026.

Las peñas del Sevilla FC se movilizan contra el estamento arbitral: "Respeto a este escudo"

El acto reivindicativo consistirá en una pañolada y a este llamamiento masivo se ha sumado la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando. "Exigimos respeto a nuestro escudo y a lo que representa el Sevilla FC. Este domingo pedimos al sevillismo que saque el pañuelo y se manifieste en la grada contra la corrupción en la RFEF y el CTA", compartía este pasado sábado el colectivo presidido por Carlos Jiménez a través de sus diferentes perfiles en redes sociales, donde la adherencia a esta propuesta está recibiendo muchísimos partidarios.

Todo esto coge vuelo a raiz de una publicación del grupo de animación Biris Norte en la tarde del pasado martes, 3 de marzo; aunque la iniciativa surge el pasado 20 de febrero, después del último encuentro en el Sánchez-Pizjuán que acabó con expulsiones de Juanlu Sánchez, Joan Jordán y Matías Almeyda por parte del colegiado navarro Iosu Galech Azpeteguía en el 1-1 entre Sevilla FC y Deportivo Alavés. Luego, el míster fue sancionado con siete encuentros, por dos del catalán y uno del canterano. En 26 jornadas de LaLiga 25/26, el equipo blanquirrojo acumula 26 encuentros de castigo disciplinario.

"Si el respeto no llega desde arriba, que se escuche desde la grada. Este domingo, pañuelos al aire contra el abuso arbitral que sufre el Sevilla FC. Basta ya de decisiones dirigidas, basta ya de mirar hacia otro lado. ¡Transparencia y justicia para nuestro escudo!", reclamaban los biris en respuesta a la convocatoria que el pasado 20 de febrero fue lanzada por el colectivo Sevillismo Unido: "Si alguien intenta ofendernos, nuestra peña con él acabará, porque somos los Guardianes de Nervión y porque para defenderlo, su madre, le dio una afición. El 8-M se acaba la paciencia: ¡Al pitido inicial, PAÑOLADA! #AlSevillaSeLeRespeta #Pañolada8M #SevillismoUnido".

La posible roja a Antony y la elección de Muñiz Ruiz avivan el fuego de la indignación sevillista

A toda la indignación contenida se ha sumado la protesta por la posible expulsión de Antony dos Santos en El Gran Derbi de la semana pasada por un pisotón a Oso idéntico al que le costó la segunda amarilla a Juanlu, la negativa del TAD a conceder la cautelar al técnico argentino y la designación de Alejandro Muñiz Ruiz para este duelo contra el Rayo Vallecano.

A finales del pasado mes de diciembre de 2025, en la visita de los nervionenses al Real Madrid (2-0), este mismo colegiado gallego dejó sin señalar un penalti a favor del Sevilla FC y acabó expulsando tanto a Matías Almeyda, por doble amonestación, como a Marcao Teixeira, con una roja directa a la que siguieron seis choques de implacable sanción. Llueve sobre mojado en Eduardo Dato.