"Habría jugado en el Madrid. ¿En el Betis? También... Me vas a buscar la ruina"

El ex delantero sanluqueño confiesa ser "del Barça desde pequeño" y "más sevillista que bético", aunque "tampoco tonto", porque vive "del fútbol"

El ex delantero Manuel Agudo Durán 'Nolito' se va a convertir sin duda en viral a tenor del adelanto de su charla con Josep Pedrerol en el podcast 'El cafelito', donde derrochó sinceridad y profesionalidad cuando el entrevistador le cuestionó sobre sus colores, tanto los que defendió sobre el terreno de juego como los de sus sentimientos personales y familiares (su mujer es bética, por ejemplo).

"¿Tú habrías jugado en el Madrid si hubieses tenido una oferta?", le preguntaba el locutor catalán, a lo que el sanluqueño respondió con tono de broma: "¿Si yo hubiera jugado en el Madrid? Sí, claro, no voy a jugar en el Madrid con lo que comen mis hijas y lo caros que están los estudios". Pero dejó claro enseguida que hablaba en serio: "(No sólo por comer) Yo habría jugado en el Madrid y habría defendido los colores del Madrid. Es una pregunta que... Yo te soy sincero. Soy del Barça desde pequeño, pero tampoco soy tonto".

Y el otrora astigitano ahondó en la cuestión: "Yo vivo del fútbol y yo tengo que, osea, he tenido que intentar solucionar económicamente mi vida para mis hijas o para quien sea. Pero sí, pues sí, habría jugado en el Madrid". Lógicamente, Pedrerol aprovechó la tesitura para ponerle en aprietas en clave El Gran Derbi. En primer lugar, Nolito confesó que es "más sevillista que bético", pero tampoco habría tenido reparos en vestir de verdiblanco si se hubiese dado la ocasión.

"Me vas a buscar un problemón"

"¿Que si habría jugado en el Betis? Pues también, claro. Sí, claro, yo... Me vas a buscar un problemón, ¿eh? Me vas a buscar la ruina". El caso es que, allá por el verano de 2017, la vía heliopolitana estuvo sobre la mesa del sanluqueño y del Manchester City, con el que acababa de firmar y empezaba a no jugar demasiado, con lo que veía peligrar su presencia en el Mundial de Rusia 2018. La ascendencia bética de su pareja y su deseo de volver a la capital andaluza para estar cerca de su familia era clave.

Finalmente, Nolito se marchó a la otra orilla del Guadalquivir, comprometiéndose en julio de ese año con el Sevilla FC, que pagó siete millones de euros a una entidad que había desembolsado 18 millones apenas un año antes. Estuvo tres cursos en Nervión antes de iniciar su etapa en el RC Celta.