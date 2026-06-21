Manfred Ugalde: del sondeo infructuoso desde Nervión al ofrecimiento ahora en La Palmera

El Spartak de Moscú escucha ofertas por el delantero costarricense, máximo goleador de la Premier Liga rusa en la 24/25 y al que le quedan dos años de contrato, aunque ha rechazado las peticiones de préstamo y aboga por recuperar todo o parte de los 13 millones que pagó al Twente

El Sevilla FC habría preguntado hace unos días por la cesión de Manfred Ugalde, delantero costarricense de 24 años y 1,73 por el que escucha ofertas el Spartak de Moscú en esta ventana de transferencias, aunque preferentemente de traspaso. Ofrecido también al Real Betis, el que fuera bautizado en su tierra como el 'Pequeño Agüero' fue el máximo goleador de la Premier Liga rusa en la 24/25, con 18 tantos y seis asistencias en 36 partidos oficiales, cerrando el último ejercicio con unos aceptables 8+4 en 38. Llegó en enero de 2024 y le quedan dos años de contrato en una entidad a la que ha brindado 27 dianas y 10 pases decisivos en 90 apariciones.

La idea del Spartak, que ha presentado por cierto una nueva oferta de diez millones de euros por el zaguero nervionense Kike Salas y no se descarta que pudiera combinar ambas operaciones, pretende recuperar todo o parte de los 13 millones que desembolsó hace dos años y medio para sacarlo del Twente, al que aportó 22 goles y 14 asistencias en 84 encuentros. Los neerlandeses, aparte del rendimiento, lo reclutaron previo préstamo por sólo cuatro millones de euros del Lommel belga, que a su vez detectó el talento en el Saprissa y lo captó por apenas 875.000 euros cuando aún era juvenil.

El problema del Sevilla es que no puede invertir nada en traspasos

El Sevilla FC ha hecho oficiales ya los fichajes del lateral Juan Iglesias, el central Arouna Sangante y el mediocentro Jon Guridi, todos ellos agentes libres, ya que no puede invertir nada en traspasos por el momento al tener seriamente rebasado el tope salarial. Sin la ampliación de capital de unos nuevos compradores de la mayoría accionarial, toca seguir con el plan de estos últimos años. Se da por hecho, incluso, que no se abonarán los seis millones de euros pactados con Independiente del Valle por el lesionado de gravedad Patrik Mercado.

El margen económico en el que se está moviendo el nuevo director deportivo, José Ignacio Navarro, es muy limitado, por lo que solamente puede aspirar a hacerse cargo de los emolumentos de cedidos (como las solicitudes al Real Zaragoza por Adrián Liso y el Spartak de Moscú por Manfred Ugalde) o jugadores en paro. De hecho, ni el vallisoletano, ni el senegalés ni el vasco han podido ser inscritos todavía en LaLiga, ya que hacen falta plusvalías que resten deuda y aumenten la capacidad de maniobra.

El Betis busca delantero contrastado, diferente al 'Cucho' y, a ser posible, comunitario

Es cierto que el Real Betis busca un delantero como prioridad en el mercado y que piensa realizar su mayor desembolso en traer alguien en esta demarcación, aunque la idea contratar a un artillero contrastado en Europa, de perfil diferente y complementario al del 'Cucho' Hernández (a simple vista, más parecido de lo aconsejable a Manfred Ugalde por altura y características), así como preferentemente no extracomunitario, por mucho que la inminente salida de Nelson Deossa vaya a liberar uno de los tres cupos existentes y, ahora mismo, ocupados.

El costarricense no tiene pasaporte de ningún país europeo ni de naciones con tratados de libre comercio con el Viejo Continente, como sí ocurre con Kévin Denkey (togolés, pero con doble nacionalidad francesa y la vía del acuerdo que sustituyó al de Cotonou), Artem Dovbyk (ucraniano y, por ende, con permiso de trabajo en igualdad de condiciones en la UE) o cualquier trabajador de naciones como, por ejemplo, Marruecos, más otras del África Subsahariana o el Pacífico Sur y la zona del Caribe.