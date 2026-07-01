Sergio Rico se ofrece al Sevilla: "Me encantaría volver"

"Sería un auténtico placer volver al equipo de mi corazón. Lo más bonito y lo más especial de mi vuelta al Sevilla sería que esta vez estarían mis hijos viéndome en la grada”, explica el arquero en un podcast

Mientras que el Sevilla FC ultima la incoporación de Odysseas Vlachodimos, quien el curso pasado dejó una excelente sensación bajo palos durante su año de cesión en el Sánchez-Pizjuán, en la dirección deportiva blanquirroja no descartan realizar otro movimiento paralelo al del internacional griego para acabar de apuntalar el arco sevillista, quien actualmente tan sólo cuenta con el canterano Alberto Flores entre sus filas.

Por ello, no es de extrañar que en el imaginario de muchos sevillista se haya recordado el nombre de Sergio Rico, canterano sevillista que está libre después de haber jugado los últimos meses en Qatar y que recientemente ha sido padre en Sevilla de su segundo hijo, llamado Sergio. El de Montequinto afronta el verano con la clara intención de sumarse a un nuevo reto deportivo, abriendo la puerta a un posible regreso a casa, teniendo en cuenta la delicada . Asegura que está totalmente recuperado del accidente sufrido hace tres años. Rico también se pronuncia sobre la posibilidad de que Sergio Ramos adquiera el club.

Desde hoy, día 1 de julio, Sergio Rico es agente libre después de expirar su contrato con el Al-Gharafa de Qatar, por lo que puede firmar en cualquier momento por otro equipo. El internacional español desea volver al más alto nivel tras superar el grave accidente de caballo sufrido hace tres años y no esconde que su mayor anhelo es regresar al Sánchez Pizjuan: “Me encantaría volver al Sevilla, sería volver a mi casa, donde yo he pasado más tiempo incluso que en mi propia casa. Ellos me han ayudado en mi educación porque he pasado mucho tiempo en la ciudad deportiva y aún me siento bien, me siente fuerte al 100% y me encantaría ayudar al equipo en todo lo posible desde la portería. Sería un auténtico placer volver al equipo de mi corazón. Lo más bonito y lo más especial de mi vuelta al Sevilla sería que esta vez estarían mis hijos viéndome en la grada”, manifestó en el pódcast ‘La Otra Grada’.

Nacido en Sevilla, canterano del Sevilla y aficionado de cuna del equipo hispalense, Rico siente los colores como nadie y entre sus sueños también está volver a disputar el derbi contra el Betis: “El Sevilla me llamó para hacer las pruebas cuando tenía 7 años, pero tuve que esperar un año para inscribirme porque todavía no tenía la edad mínima, que eran 8 años. Estuve un año entrenando, pero sin poder jugar. Siempre he sido del Sevilla, mi familia siempre ha sido del Sevilla. No hay ninguna oveja verdiblanca. El pique es bonito, sobre todo aquí en Andalucía, que siempre lo tomamos todo con humor”, comentó el guardameta en tono jocoso.

La milagrosa recuperación de Sergio Rico no solo le permitió volver a la normalidad en su vida cotidiana, sino que incluso le sirvió para volver a enfundarse los guantes de portero. Un año y medio después del accidente, el guardameta fichó el Al-Gharafa de Qatar, donde demostró su total puesta a punto, tal y como manifestó en la extensa entrevista concedida al pódcast ‘La Otra Grada’: “Estoy agradecido al club por la oportunidad de volver a sentir el césped húmedo, los guantes y las botas. En el primer partido estaba como si volviese a debutar, porque esta segunda oportunidad no la tiene mucha gente. Estaba con los nervios a flor de piel por demostrar que volvía a ser el mismo, que no había pasado nada. Este tiempo me ha servido para prepararme todavía más. Estoy en un momento físico que me encuentro superbién, no he dejado de entrenar en ningún momento, ya son dos años entrenando diariamente y me siento fuerte, me siento rápido, me siento ágil, con los reflejos intactos. Estoy como si nada hubiera pasado, en plena forma, con ganas de reflejarlo en el campo y demostrar que hay Sergio Rico para rato”.

El cancerbero sevillano guarda una excelente relación con Sergio Ramos, excompañero suyo en el PSG, y avala su candidatura para la compra del Sevilla: “Todo lo que sea bueno para el club, yo estaré contento. Si es Sergio quien coge el mando, mucho más todavía, por la amistad que tenemos. Si lo hace la mitad de bien que en el campo, será un éxito asegurado”.