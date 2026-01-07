El Sevilla anuncia la salida de José Antonio Bozada tras alcanzar un acuerdo para su traspaso

El club nervionense ha comunicado oficialmente el acuerdo con un rival directo del filial para el pase del mediapunta de 21 años, con larga trayectoria en los escalafones inferiores y víctima de una de las lesiones más temidas por los futbolistas

La dirección deportiva del Sevilla no solo trabaja en la planificación invernal del primer equipo, sino también del filial de cara a escapar de los puestos de descenso y ya se están produciendo los primeros movimientos.

De ese modo, después de la confirmación de las salidas de Álvaro Fernández y de Ramón Martínez, fuera de los planes de Matías Almeyda, el club nervionense ha hecho oficial en la mañana de hoy el traspaso de José Antonio Bozada, futbolista del Sevilla Atlético y con un amplio recorrido en los escalafones inferiores sevillistas. El club ha comunicado el acuerdo alcanzado con el Juventud Torremolinos, también en el Grupo II de Primera Federación, del mediapunta oriundo de Utrera.

Comunicado del Sevilla para anunciar el traspaso de Bozada

"El Sevilla FC y el Juventud Torremolinos CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de José Antonio López Bozada", informó la entidad nervionense en un comunicado en el que repasa su trayectoria y recuerda el percance físico que sufrió y que frenó su proyección: "El mediapunta utrerano, que se marcha tras toda una carrera en los escalafones inferiores sevillistas, ha disputado esta temporada tres encuentros con el Sevilla Atlético, todo ello tras superar una grave lesión".

No en vano, en noviembre de 2023, José Antonio Bozada sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el partido entre el Sevilla C y el Ciudad de Lucena, cuando alternaba entre los dos filiales y también competía en la Youth League con el Juvenil A.

Bozada se marcha tras jugar pocos minutos y marcar un gol importante

Dicha lesión lo mantuvo apartado durante un largo periodo de los terrenos de juego y en el presente curso integró la plantilla del SAT, si bien ha gozado de poquísimas oportunidades, pues solo ha estado sobre el terreno de juego un total de 16 minutos repartidos en tres partidos. Eso sí, los aprovechó al máximo, pues fue clave en la victoria contra el Hércules al marcar el gol de la sentencia (2-0) prácticamente en el primer balón que tocó.

El partido en el que dispuso de más minutos, con 12, fue precisamente contra el Juventud Torremolinos, nuevo destino para el futbolista utrerano. Cabe destacar que los costasoleños son rival directo de los franjirrojos por la salvación, pues ahora mismo ocupan la decimocuarta posición con cuatro puntos más que los pupilos de Luci.

El club sevillista se mueve en este mercado en busca de algún refuerzo para el filial en su lucha por evitar la pérdida de la categoría, pues ahora está en descenso a cuatro puntos de la salvación.