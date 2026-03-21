El ex socio nervionense que llamó "mono" a Vinícius, a juicio el 29 de abril

La Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión al aficionado blanquirrojo que profirió insultos racistas al atacante del Real Madrid en octubre de 2023

La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el próximo miércoles 29 de abril el juicio contra el aficionado del Sevilla FC que, según la Fiscalía, llamó "mono" en repetidas ocasiones al atacante del Real Madrid Vinicius Júnior, simuló "los gestos de los primates" y le espetó "uh, uh, uh, uh" en un partido de LaLiga en octubre de 2023. El Ministerio Público solicitará una condena de un año y nueve meses de cárcel para el acusado por la comisión de un delito de contra la integridad moral.

Los referidos hechos ocurrieron en el encuentro disputado entre nervionenses y merengues en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán hace dos años y medio. La Fiscalía relata que el aficionado se encontraba en la grada de Gol Norte, en una zona muy cercana al terreno de juego, y "se dirigió a él de forma reiterada, insultándole con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador, profiriendo contra el mismo gritos y gestos de menosprecio de carácter racista hacia su persona, generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca".

La acusación pública relata en su escrito que las citadas manifestaciones de menosprecio consistieron "en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando de forma repetida 'mono' así como los sonidos 'uh, uh, uh, uh', onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos y que, como es público y notorio, ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol".

Asimismo, explica que todo esto se produjo delante de todos los aficionados que acudieron al estadio aquel día y "ante una audiencia importante de televisión, radio y medios de comunicación escritos y digitales". En este caso están personados tanto LaLiga como el Real Madrid, aunque hay que recordar que el Sevilla FC ya expulsó al socio nada más conocerse los hechos, como también ocurrió con otro capítulo similar en Albacete.

La otra pena a la que se enfrenta

A este aficionado se le acusa de un delito contra la integridad moral incluido en el artículo 173.1 del Código Penal, no de uno de odio, previsto y penado en el Artículo 510, aunque con la agravante por haber actuado "por motivos racistas". Además de la pena de un año y nueve meses de prisión, se le podría imponer una sanción por tiempo de dos años de prohibición de acceso a los estadios. Esto implicaría que no podrá acceder a recintos donde se celebren partidos de la LFP o de competiciones organizadas por la RFEF.