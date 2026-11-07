La sangría del Sporting no tiene fin y su técnico siembra dudas: "Estamos en una racha rara de lesiones. No son cifras normales"

Nicolás Larcamón lamenta las cuatro últimas bajas y, en especial, la de Gelabert, al que suplirá con un canterano

Tras retomar en Ceuta la racha de victorias y colarse en puestos de 'play off', el Sporting quiere asentarse ahí arriba ganando a otro histórico, el Valladolid. Para ello, el técnico argentino, Nicolás Larcamón, no podrá contar con Gelabert, pero considera que Enol Prendes está preparado para asumir ese papel.

Larcamón se ha pronunciado sobre este asunto en la rueda de prensa previa al encuentro frente al al cuadro pucelano, donde lamentó la ausencia de Gelabert, al que considera una pieza importante del equipo y que había recuperado su mejor versión.

"Es una lástima su lesión. El foco está puesto en dar respuesta sin él y no lamentarnos, porque eso te aleja de dar con las mejores soluciones. (...) Veo sin duda a Enol con capacidad para reemplazar a Gelabert. Hay que ser muy cuidadosos. Son jugadores jóvenes cuya consolidación en el primer equipo va oscilando en cuanto a nivel. Es parte de ese proceso", admite.

Su baja es una más en una plantilla cargaba de ausentes. El Sporting afronta el partido con hasta siete bajas, una situación que el técnico calificó de poco habitual.

Cuatro bajas en una semana

En apenas una semana se han sumado a la enfermería Gelabert, Manu Rodríguez, Sarco y Duñabeitia. Pese a ello, Larcamón mostró su confianza en el trabajo del cuerpo técnico y del equipo médico.

En cuanto a los últimos contratiempos, explicó que Sarco y Duñabeitia sufren pequeñas roturas fibrilares, detectadas tras unas molestias que inicialmente parecían leves. No obstante, espera que ambos puedan recuperarse antes que otros futbolistas lesionados.

"Estamos en una racha rara de lesiones. No son cifras normales. En una temporada completa concluiríamos de forma más clara, pero en estos meses queremos girar los números más en nuestro favor. Confío, insisto, en la gente que trabaja en ese área. Entiendo que haya ruido externo por el número de lesionados, pero seguiremos resolviendo desde la competitividad este reto aunque queramos tener el máximo número de jugadores disponibles, claro", reconoce el preparador sportinguista.

Iosifov, la única nota positiva

La nota positiva llega con Iosifov, que ya está disponible, y Andrés Ferrari. Los dos están en la convocatoria para recibir al Valladolid. En el caso del delantero uruguayo, supondrá su regreso a una lista después de una larga ausencia por la fractura de peroné que sufrió en marzo, de la que está a punto de cumplirse ocho meses.

Respecto al Valladolid, Larcamón advirtió de la experiencia y competitividad de un equipo construido para luchar por objetivos ambiciosos. Tampoco quiso dar relevancia a su mala dinámica como visitante, ya que considera que los resultados anteriores no condicionan lo que pueda suceder el domingo.

"No me dice nada que el Valladolid lleve sin ganar fuera desde enero. Hay datos que no me dicen nada, hay otros que sí tomo muy en cuenta en el trabajo diario, de rendimiento individual y colectivo, pero estos de viejos antecedentes no creo que me aporten nada. Esos datos más bien son una amenaza, si pienso que por esa racha ellos van a tener más difícil ganar me equivocaría", admite sobre un rival al que ve con "mucho oficio" y que ve hecho para pelear "por cosas muy importantes".