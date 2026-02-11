El Sporting de Gijón admite los errores con los cambios de entrenador y ensalza a Borja Jiménez

José Riestra, presidente ejecutivo del cuadro asturiano hizo balance de su primer mes en el cargo este pasado martes al tiempo que reconoció que tantos cambios de entrenador en tan poco tiempo era "uno de los errores que habían cometido"

El Sporting de Gijón volvió a cambiar de entrenador el pasado 8 de octubre tras fracasar la apuesta de un Asier Garitano que llegó en el tramo final de la 2024/25 en sustitución de Rubén Albés. Es decir, en 2025, añadiendo a Miguel Ángel Ramírez, el Sporting de Gijón ha contado en el año natural con hasta cuatro entrenadores. Estos cambios fue uno de los errores principales que admitió José Riestra este pasado martes en la rueda de prensa donde hizo balance de su primer mes al frente de la presidencia ejecutiva del club asturiano.

José Riestra y los errores con Rubén Albés y Asier Garitano

Fue claro José Riestra a la hora de admitir los errores en los cambios de técnicos ya que como el propio dirigente admitió, nunca es positivo: "Uno de los errores que hemos cometido es tener que haber cambiado de entrenador tantas veces en un corto plazo porque eso nunca es positivo".

Esta declaración vino después de explicar que la política de fichajes del club no ha variado en los últimos años y que la evaluación del resultado de las llegadas depende en cierta medida de cómo resulte la temporada: "La política que seguimos es la misma que venimos aplicando desde hace 18 años, bajo los mismos estándares. A veces tienes buenos resultados y parece que es positiva; en cambio, si no hay resultados, parece negativa. Pero la forma, la idea, la estructura, el proceso es lo mismo. Al final, se juzga por el resultado; los puntos marcan la buena o mala temporada. Por eso hay que seguir trabajando y entender mejor los mercados. Vamos aprendiendo que hay jugadores que están para unas ligas y para otras, no. Que hay estilos de juego que favorecen a ciertos jugadores y hay estilos que no. Que Borja (Jiménez) hubiera traído jugadores de una forma, que Garitano los trajo de otra, Rubén de otra".

Lluvia de elogios a Borja Jiménez

El presidente ejecutivo del Sporting de Gijón no escatimó en elogios hacia un Borja Jiménez que tiene a los asturianos a un solo punto de los puestos de play off de ascenso a Primera: "Lo conozco desde antes de que llegara al Sporting. Hemos intercambiado ideas, situaciones y me parecía brillante, porque tenía muy claro lo que quería y por lo competitivo que era".

Aprovechando el mercado de fichajes de invierno, el presidente ejecutivo del Sporting de Gijón ha tenido un contacto más intenso con Borja Jiménez, momento que ha servido para que Riestra se reafirme en su pensamiento sobre el técnico: "En este mes de mucha intensidad y de convivir bastante y poder cambiar muchos puntos de vista, reafirmo todo lo que había visto en él. Me gusta mucho su forma de ser, su forma de trabajar, cómo se prepara para los partidos, lo analítico que es. Estoy muy contento y ojalá podamos construir junto a él por mucho tiempo".

La figura del director deportivo en el Sporting de Gijón

Riestra además trató de aclarar que en el Sporting de Gijón no hay director deportivo como tal y sí un 'comité deportivo'. "Aquí no se llama director deportivo. ¿El presidente del consejo de administración toma la última decisión? Sí, sí la toma", declaró Riestra en relación a Alejandro Irarragorri que es la punta de este equipo en el que también está Borja Jiménez. Riestra aclaró que personas están en ese denominado comité deportivo: "Hay un comité deportivo donde participa el entrenador, el presidente ejecutivo y delegado de fútbol del grupo, el presidente del consejo de administración, el equipo de scouting... Y lo importante es que podamos aportar todos para tomar la mejor decisión".