La reiteración del Almería de Rubi en LaLiga Hypermotion

El cuadro indálico desaprovechó una nueva ocasión de igualarse a puntos con el Racing de Santander y con Las Palmas tras caer ante el Deportivo de La Coruña por 1-2

El Almería tenía este pasado sábado una oportunidad de oro en LaLiga Hypermotion. El cuadro de Rubi recibía en el UD Almería Stadium a un Deportivo de La Coruña que llevaba cinco jornadas sin ganar y que ante los andaluces trataría de encontrar su redención tras un bonito periplo en Copa del Rey que terminó contra el Atlético de Madrid.

El Almería tenía sobre la mesa la oportunidad de volver al liderato de LaLiga Hypermotion, posición que no ha ocupado hasta el momento en lo que va de presente temporada. En caso de triunfo de los de Rubi, los andaluces igualarían a Racing de Santander y Las Palmas con 38 puntos aunque solo en caso de goleada ante los gallegos podría optar a colocarse en la primera plaza a la espera del enfrentamiento directo entre los equipos citados anteriormente.

Rubi admite el mal momento del Almería

Con la derrota ya en el cuerpo, Rubi habló ante los micrófonos y trato de analizar desde el lado positivo al ser la primera derrota de 2026: "La racha la cogéis dónde queréis. Es el primer partido que perdemos en 2026 y veníamos de cuatro puntos de seis posibles. No estamos en un buen momento, no voy a negarlo. Pero creo que, sin estar en nuestro mejor momento esperando a que lleguen nuevos jugadores, espero que aprendamos de esta derrota. Que nos sirva para no perder un partido así contra un buen equipo, pero que tiene que hacer otras cosas para ganarte".

Pero al Almería ya es reincidente en este tipo de tropiezos cuando mejor se le pone para dar un salto importante en la clasificación de LaLiga Hypermotion. En la jornada 18, el Almería tenía una gran oportunidad en casa de asaltar el liderato o al menos igualar al Racing de Santander.

Los de Rubi recibían al Burgos en territorio indálico conociendo la derrota del Deportivo de La Coruña ante el Sanse (los gallegos eran segundos en ese momento) y viendo como el Racing de Santander se dejaba dos puntos ante el Leganés en El Sardinero. En caso de triunfo del Almería ante el Burgos, los de Rubi igualarían al Deportivo de La Coruña y se quedarían a solo uno del Racing de Santander. El Almería cayó ante el Burgos por 1-2 y desperdició una oportunidad de oro de colocarse muy cerca del ascenso directo.

La Segunda división se aprieta por el ascenso

Con el triunfo del este pasado sábado del Deportivo de La Coruña ante el Almería y del Castellón ante el Leganés, a falta de que Racing de Santander y Las Palmas concluyan su partido, la Segunda división se queda en su parte alta en un pañuelo. En cuestión de dos puntos están Las Palmas, Castellón, Deportivo de La Coruña y Almería.

El Almería tratará el próximo fin de semana de volver a reencontrarse con la victoria y podría volver a tener una nueva oportunidad de subirse a los puestos de ascenso directo aunque ya no dependerá de sí mismo ya que tendría que esperar el tropiezo de Deportivo de La Coruña, Castellón y Las Palmas. Los de Rubi visitarán el próximo fin de semana al Eibar de Beñat San José. Los armeros viven en la zona baja de la tabla y empiezan a calificar de final cada encuentro en esta segunda vuelta