Rodrigo Ely recibe el alta

El central de la UD Almería ha atravesado un calvario debido a una artritis en su tobillo derecho que le tiene alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de septiembre. El brasileño ha sido sometido a una artroscopia y comienza una nueva etapa en su recuperación

Buenas noticias para la UD Almería en relación a Rodrigo Ely el cual está poniendo fin a un calvario que lo mantiene alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de septiembre. El central, quien estaba llamado a ser importante en el club indálico para conseguir el ascenso a Primera división, ha recibido el alta hospitalaria después de haberse sometido a una artroscopia para dar por terminados los problemas físicos que sufre en el tobillo derecho.

La UD Almería, con un escueto comunicado en su página web, ha informado que Rodrigo Ely ha sido operado con éxito y ha sido dado de alta. "La Unión Deportiva Almería informa que Rodrigo Ely ha vuelto al UD Almería Stadium una vez recibida el alta hospitalaria y se ha reencontrado con sus compañeros después de varias semanas. El central inicia una nueva fase de recuperación con los servicios médicos del club tras la artroscopia a la que se sometió recientemente".

Esto no quiere decir que el central vaya a jugar ya, pero sí que es un paso adelante en su recuperación. Rodrigo Ely está totalmente centrado en recuperarse y en dejar atrás sus problemas físicos para unirse lo más rápidamente posible a sus compañeros en la UD Almería para intentar el ascenso a Primera división. El defensa ha sido sometido a diferentes tratamientos para superar la artritis que sufría en el tobillo derecho, pero finalmente ha sido con la artroscopia como el brasileño ha mejorado.

La UD Almería va a ser muy cauto con Rodrigo Ely ya que la prioridad es que el futbolista se recupere lo mejor posible para que no haya una recaída lo cual sería perjudicial para el estado físico de un futbolista que tiene que ayudar bastante en esta temporada al equipo que entrena Xavi García Pimienta.

La lesión que le está dando problemas a Rodrigo Ely

La temporada de Rodrigo Ely no está siendo nada sencilla por la artritis en el tobillo derecho que ha sufrido. Su calvario comenzó a mediaos de septiembre, justo en el parido que la UD Almería disputó contra el Córdoba CF. Las molestias fueron tan intensas que tras ese encuentro de Segunda división que el brasileño, de 33 años, y el club indálico optaron por realizar pruebas médicas.

Tras someterse a varias pruebas médicas, Rodrigo Ely se sometió primero a un tratamiento por vía intravenosa. Una semana después, el central recibió el alta hospitalaria al responder a la medicación, pero la evolución no fue la esperada y el central fue nuevamente ingresado. El 9 de octubre fue operado, pero no se marcó ningún tipo de plazo de recuperación, dejándolo todo en manos de sus evolución. Ahora, ha sido dado de alta y el brasileño se centrará trabajar para volver a tener su mejor estado físico.

En lo que va de temporada, Rodrigo Ely sólo ha disputado un total de 170 minutos repartidos en sólo dos partidos de Segunda división. Un bagaje escaso para un futbolista que está llamado a ser importante en la UD Almería.