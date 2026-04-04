Corberán aclara su renovación y se fija un objetivo: "Devolver al Valencia al lugar que se merece"

El técnico che repasó la actualidad de su equipo, pero lejos de abordar su ya encarrilada ampliación de contrato o el futuro de otros jugadores, insistió en poner el foco en las nueves jornadas que restan, comenzando por la de este domingo ante el Celta de Vigo

El Valencia tiene ante sí este domingo una inmejorable oportunidad para olvidarse por completo de la lucha por la salvación y afrontar la recta final de la temporada con la ilusión de pelar por cotas mayores. Visita Mestalla un Celta de Vigo que tampoco quiere aflojar en la pugna con el Real Betis por la quinta plaza pero mira al mismo tiempo de reojo al choque de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo alemán.

Elogios al Celta de Vigo

El conjunto gallego está firmando "una temporada buenísima", en palabras de Carlos Corberán, que prevé un encuentro "exigente" para poder sumar los tres puntos en juego. "Es un club que está haciendo un trabajo muy bueno. Va ser un partido muy exigente, ante un rival que te exige mucho. El partido de la primera vuelta fue doloroso, lo hemos visto para ver qué cosas hicimos bien y en cuáles no nos manejamos bien. Estamos con muchas ganas de sumar los puntos ante nuestra afición", señaló al respecto el técnico che, que aprovechó para abordar otras cuestiones de la actualidad de su equipo.

El estado de su renovación

Así, preguntado por si durante la visita a España del presidente del club Kiat Lim la pasada semana se dejó apalabrada su ampliación de contrato, echó balones fuera y afirmó estar centrado en lo que viene por delante. "El contrato que tengo es el mismo y para mí lo más importante es que la ilusión, el compromiso y las ganas son exactamente las mismas del día que llegué y que trabajo para devolver al Valencia y a su afición donde yo creo que merecen estar", destacó.

El fichaje de Aliou Dieng

Por otro lado, Corberán no quiso entrar a valorar el fichaje del centrocampista internacional malí Aliou Nieng, que aterrizará la próxima campaña a coste cero, al igual que central neerlandés Justin de Haas. "No voy a hablar de jugadores que no están ahora en el Valencia. Mi único foco está en los jugadores que están aquí para luchar por cada punto en las jornadas que restan", insistió.

Lucas Beltrán, con opciones de volver al once

Con los cinco sentidos puestos, por tanto, en el duelo ante el Celta de Vigo, el preparador valencianista sí se refirió a la posible vuelta a la titularidad del argentino Lucas Beltrán, que ha empezado los dos últimos partidos en el banquillo tras recuperarse de una lesión, y cuyo futuro está en el aire tener que regresar a la Fiorentina y no disponer el club de Mestalla de opción de compra.

"Es un jugador muy importante, lo ha demostrado con su compromiso y entrega. Tenerlo disponible siempre es una buena noticia, en los partidos previos no estaba con confianza para poder empezar un partido, pero tras estas semanas de trabajo su estado es mucho mejor", indicó sobre el argentino.

La importancia de Guido Rodríguez

Al igual que con el atacante, tampoco está clara la continuidad de Guido Rodríguez, cuya renovación, tras firmar solo por unos meses, es una de las grandes prioridades de Ron Gourlay. El mediocentro ha caído de pie en el Valencia y se ha convertido en la prolongación de su entrenador sobre el campo, recibiendo los elogios de un Corberán que ni quiso pese a todo personalizar en el ex bético el buen momento del equipo.

"Creo en la inteligencia de todo el equipo. Cuando un equipo entiende el juego de la misma manera, pues es más fácil hacerlo. Un equipo no puede jugar bien si el entrenador es solo capaz de llegar a un jugador. Todos debemos entender el juego de la misma manera. Luego hay jugadores que tienen unos estímulos diferentes. Pero un equipo funciona bien cuando entendemos el juego todos bien. Guido es un jugador que tiene experiencia, liderazgo, forma parte de su carácter. Eso siempre es positivo", sentenció.