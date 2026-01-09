Corberán, técnico del Valencia, se ve con fuerzas para revertir la situación: ﻿"Yo sufro viendo al Valencia donde está, no me gusta verlo así"

El preparador che ha dejado claro que Umar Sadiq formará parte de la lista de convocados ya que llega "con esas ganas y con ese deseo de dar a la afición lo mejor"; en cuanto a él, reconoce no estar a una situación cómoda aunque la asume con naturalidad: "es un momento exigente"

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha dejado claro en rueda de prensa que Stole Dimitrievski será el portero titular en el duelo de este sábado frente al Elche ante la baja de Julen Agirrezabala, pero el técnico valencianista también ha tratado otros diversos asuntos ante los medios, dejando claro para empezar que no ve peligrar su puesto de trabajo. "Mañana es un partido importante para el equipo, para el club, para nuestra afición, y vamos a afrontarlo con el máximo deseo, ilusión y responsabilidad de ir a por el partido. No ha habido ningún cambio en mi situación desde mi primer partido hasta hoy", ha aclarado Corberán.

Los incidentes en el aeropuerto

"Para mí forman parte de la situación actual, de la posición de la clasificación y de la frustración que entendemos que la afición puede tener ante esta situación. Debemos aceptarlos y entenderlos porque forman parte de nuestra profesión y de la exigencia que tenemos. En cuanto a lo mío, sé y tengo muy clara la exigencia que conlleva ser entrenador del Valencia y no se puede ser entrenador del Valencia si uno no sabe convivir con esa exigencia".

La operación de Diakhaby y su adiós a la temporada

"Una pena porque es un jugador que sabemos lo importante que es para nosotros. Venía de superar una lesión en el mismo músculo y, desafortunadamente, ha tenido una nueva lesión en distinta zona, pero en la misma pierna. La intervención ha sido positiva, ya desearle la mejor recuperación y, evidentemente, el club va a ir al mercado en busca de reforzar esa posición".

La salida de Germán Valera

"Es parte del fútbol. Yo a Germán Valera lo aprecio muchísimo. Estuve poquito tiempo trabajando con él porque nada más llegar es cuando salió la posibilidad de que él fuera a Segunda división, es lo que el jugador deseaba. Y en ese momento, en un contexto distinto al contexto actual, uno tiene que tomar las decisiones para poder conseguir el objetivo. Se consensuó con el club, se consensuó con el jugador, se cumplió el deseo de ambas partes y un chico que trabajaba tan bien merecía toda la honestidad posible y el mejor deseo de las cosas. También nosotros nos alegramos de que esté recuperando y de que haya conseguido una versión como la que está consiguiendo. El año pasado ya lo hizo en Segunda división y en ese ascenso se ha convertido también en un jugador para ellos importante en Primera división".

Cuenta con Sadiq para el sábado

"Mañana estará convocado porque ya se ha registrado todo a tiempo y era una de las posiciones que queremos reforzar. Sadiq nos daba y nos aporta ser un perfil distinto al que tenemos, un jugador con otras características diferentes a los jugadores que pueden jugar como delanteros en esa posición. Y todo refuerzo que viene con la mentalidad, con las ganas de ayudar, es muy positivo ahora mismo y sé y soy consciente de que Sadiq viene con esas ganas, con ese deseo de dar a esta afición lo mejor, de volver a ayudar al equipo a poder conseguir el objetivo y para nosotros es importante".

Estado de ánimo de los jugadores

"No veo jugadores desenchufados, no los veo. Veo jugadores que, en la medida de las posibilidades que un entrenador da, porque el entrenador es el que alinea, decide empezar con unos, decide acabar con otros, intentan hacer lo mejor posible y tener aporte al equipo. De hecho, estoy muy contento con los últimos dos partidos entrando desde el banquillo Danjuma, porque está aportando uno contra uno, está aportando desborde, está aportando centro. Y es muy positivo y es necesario para revertir esta situación tener jugadores que aporten cuando empiezan como titulares y jugadores que aporten mucho desde el banquillo. Para mí es algo clave para poder conseguir los resultados que queremos".

La lista de convocados

"Desafortunadamente, la recuperación de la lesión de Diakhaby conllevará más de cuatro meses, algo más de cuatro meses. El tiempo de pronóstico está estipulado más o menos por los servicios médicos, por lo tanto, es difícil que pueda volver a jugar esta temporada. La alineación la veremos mañana y la convocatoria, pues, caen Julen Agirrezabala y Diakhaby con respecto al último partido y se suma Sadiq a esa convocatoria. Ugrinic también, lo suyo fue un proceso gripal y ya está bien".

Se ve capacitado para revertir la situación

"Me centro absolutamente en el último verbo que tú has dicho, el verbo que es revertir. Y para revertirlo tengo la misma energía con la que aterricé aquí en Valencia y te diría que con algo más de rabia porque no me gusta ver al Valencia donde lo estoy viendo. No me gusta verlo. Y eso genera ese sentimiento, esa fuerza y esas ganas de revertirlo y de hacer lo necesario para conseguirlo".

Cómo se encuentra personalmente

"La situación no genera un momento cómodo, es un momento exigente, es un momento que forma parte del trabajo y con el que uno tiene que convivir. Es un momento muy exigente y en este momento de exigencia quiero dar, y queremos todos dar, la mejor respuesta pero lo es porque no nos gusta ver al Valencia donde está. Yo sufro viendo al Valencia donde está y sientes esa rabia y esa rabia la conviertes en deseo de querer revertir la situación".