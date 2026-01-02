Descartes y certezas en la lista de Carlos Corberán: Ugrinic, Dimitrievski, Hugo Duro, Tárrega, Pepelu...

El entrenador del Valencia cuenta con la pólvora de Hugo Duro, el liderazgo de Pepelu y la fortaleza de Tárrega para el primer duelo del año ante el Celta. Por el contrario, Dimitrievski y Cömert serán bajas

El Valencia encara la primera jornada del año con más dudas que certezas, sobre todo en el juego del equipo. Con el descenso pisando los talones al cuadro che y la grada exigiendo rendimiento al equipo, el conjunto de Mestalla se estrenará en 2026 ante el Celta de Vigo, al que pretende vencer a domicilio para poner fin a una racha muy negativa de resultados lejos del territorio local. Para no correr riesgos innecesario que comprometan aún más la figura del entrenador, Carlos Corberán anuncia una lista con certezas como Hugo Duro, Tárrega y Pepelu, y algunos descartes como Ugrinic y Dimitrievski.

El entrenador del Valencia, a pesar de que Hugo Duro y Pepelu han atravesado un proceso gripal en la última jornada, ha incluido a ambos jugadores en la lista de convocados de cara al partido frente al Celta. Los dos futbolistas son, actualmente, indispensables para Carlos Corberán que se agarra a los goles del madrileño y al liderazgo del valenciano en el centro del campo. Por ello, el técnico ha tirado de ambos jugadores cuando más necesitado está, al igual que de Tárrega que arrastraba algunas molestias tras el parón. Por el lado contrario, Carlos Corberán ha descartado la presencia de Ugrinic, que, una vez más, se vuelve a perder una cita liguera por baja, esta vez tras un proceso gripal. Dimitrievski y Cömert tampoco estarán en Balaídos. El meta sigue renqueante de su lesión, mientras que la gripe ha golpeado fuerte al turco.

La estrategia del Valencia para vencer al Celta lejos de Mestalla

De cara al partido y a la estrategia a seguir, Carlos Corberán aseguró que el Celta es un equipo que juega muy bien, pero agregó que su equipo también tiene argumentos para hacer un buen fútbol este sábado en Balaídos. “Habrá que hacer muchas cosas bien porque juegan muy bien al fútbol. Claudio Giráldez transformó la identidad del equipo apostando por jugadores jóvenes con un perfil muy marcado de posesión del balón y jugadores muy consagrados en el fútbol de primer nivel”, reflexionó este viernes en sala de prensa. Por ello, Corberán explicó que el equipo debe defender y atacar bien: “Juegan muy bien al fútbol, tienes que atacar, jugarles el partido, y somos conscientes de que cuanto más les ataques más les haces defender. Tenemos argumentos y mentalidad para poder conseguir la victoria”.