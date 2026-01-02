Corberán aprieta al Valencia con los fichajes de enero: "El club sabe las necesidades que tenemos"

El técnico che muestra su confianza en la actual plantilla, pero al mismo tiempo reconoce que se trabaja en reforzarla y aclaró que existe "margen financiero" suficiente para que las llegadas no dependan de posibles salidas, las cuales tampoco quiso "descartar"

El Valencia retoma LaLiga en este 2026 en busca de la victoria que se le resistió en las cuatro últimas jornadas del pasado año, lo que le ha dejado en una situación realmente comprometida, con solo un punto de ventaja con respecto a los puestos de descenso. Para ello, deberá doblegar en Balaídos a un Celta de Vigo que mira a Europa, de ahí que su entrenador, Carlos Corberán, haya querido poner el foco en la importancia de dicho partido en la rueda de prensa previa al mismo. Sin embargo, gran parte de la atención se ha centrado en el mercado de enero, en el que aspirar a reforzar hasta cuatro puestos.

Le gustaría tener a los fichajes "cuanto antes"

Antes que nada, el técnico de Cheste quiso recalcar que ve a su plantilla “capacitada para revertir la situación”, si bien ha pedido la contratación de un delantero, un central zurdo, un mediocentro defensivo y un extremo. "La dinámica de resultados la tenemos que cambiar los que estamos y estamos convencidos que así será. A partir de ahí el club está trabajando en el mercado y como entrenador uno siempre quiere tenerlos cuanto antes, claro. El club ya sabe las necesidad que tenemos y el perfil de jugadores que pretendemos, aunque con la plantilla que tenemos estoy más que convencido de que cambiaremos la dinámica", explicó.

"Cuando un mercado está abierto no creo que sea bueno hablar de qué posiciones o perfiles. Hay opciones para reforzarse y el club trabaja para ello", añadió el preparador che, sin querer dar pistas sobre las gestiones que se vienen realizando. Pero sin ofrecer detalles, Corberán sí anunció que hay "margen financiero" suficiente para fichar sin tener que desprenderse de otros futbolistas, algo que no obstante "nunca se puede descartar".

"El ingenio siempre es importante, como lo es el presupuesto. El Valencia a día de hoy puede ir al mercado sin necesidad de salidas, tanto por licencias libres como por posibilidades. Ese mercado luego está condicionado por un presupuesto y por lo que te ofrece el mercado. Yo no me dedico a las operaciones y negociaciones. Yo hablo de manera permanente de posiciones y características que entendemos que se necesitan, luego se consensuan y trabaja el área encargada para ello. Pero las incorporaciones no se trabajan en necesidad de salidas pensando en llegadas. La idea es reforzar la plantilla actual que tiene el Valencia", zanjó, sin querer dar un plazo al respecto.

"¿Umar Sadiq? No hablo de jugadores que no están en el Valencia"

"No hablaría de una cuestión de urgencias. Como club tenemos la obligación y la necesidad de reforzarnos y mejorar los elementos que tenemos para afrontar de la mejor forma los partidos que tenemos por delante. Pero tengo la convicción absoluta en la plantilla que tenemos para obtener los resultados que queremos. Últimamente hemos mejorado las sensaciones, pero lo que importa son los resultados. Pero eso no quita que uno entienda que tiene opciones de reforzarse y mejorar en el mercado, a la par que tenemos que seguir mejorando y trabajando con los jugadores que tenemos", señaló, sin querer referirse al caso concreto de Umar Sadiq, su gran objeto de deseo, aunque ya se baraja la alternativa de Martín Satriano dadas las dificultades para convencer a la Real Sociedad: "No hablo de jugadores que no están en el Valencia".

Su deseo para 2026: "Darle alegrías a los aficionados"

Por otro lado, Corberán se mostró optimista de cara a este 2026, a tenor de las sensaciones que percibe en el día a día. "Al equipo lo veo con muchas ganas, preparado y convencido de la capacidad que tenemos para conseguir los resultados que queremos y debemos conseguir. Me ha gustado la semana de entrenamiento que hemos tenido, con mucha energía. El equipo está con el deseo de mejorar. En vacaciones es momento de reflexión para ver qué cosas como equipo tenemos que mejorar para esa evolución que buscamos", destacó.

Además, expresó que su "deseo" para el nuevo año es "darle la mayor de las alegrías a los aficionados, que es con victorias". "Los deseos se cumplen cuando nos comprometemos con el trabajo, porque los deseos sin más... Si quieres resultados tienes que trabajar para conseguirlos. Más que en los milagros creo en el trabajo, en la autoexigencia personal y como grupo, mejorando cada detalle, creo que el grupo está capacitado. Y como club creo que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar los recursos que tenemos", sentenció.

Elogios al Celta de Vigo

Con respecto al Celta, por su parte, también elogió tanto a su plantel como el trabajo de su entrenador. "Desde que llego Claudio y transformó la identidad del club con un perfil de futbolistas jóvenes para tener la posesión de balón le ha dado una personalidad. Los equipos que juegan bien al fútbol te obligan a tener que jugar también ese partido de querer atacar, y nosotros tenemos argumentos para atacar y tener la pelota", apuntó.