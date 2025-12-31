El propósito de año nuevo del Valencia arranca en Balaídos

El balance del Valencia en las primeras ocho salidas de Liga es de cinco derrotas y tres empates, con 18 goles en contra y 5 a favor, es decir, que ha sumado 3 de los 24 puntos posibles

El Valencia empieza el año en crisis, tal y como lo hizo en 2025. Los resultados no llegan y, por consecuencia, la posición en la tabla clasificatoria es muy deficiente. Con el descenso rondando por Mestalla, el Valencia repasa lo que va de curso en busca de una explicación que encuentra en los partidos como visitante. Lejos de Mestalla, los puntos no llegan, por lo que el propósito de año nuevo del Valencia es mejorar como visitante, algo que podrá comenzar a hacer ante el Celta de Vigo en Balaídos.

Los resultados del Valencia como visitante, deficientes

El balance del conjunto dirigido por Carlos Corberán en las primeras ocho salidas de Liga es de cinco derrotas y tres empates, con 18 goles en contra y 5 a favor, es decir, que ha sumado 3 de los 24 puntos posibles o lo que es lo mismo un 12,5% de los mismos. En este tiempo ha perdido contra el Atlético (2-0), frente al Osasuna (1-0) y Girona (2-1) y además de caer ha sido goleado por el Barcelona (6-0) y el Real Madrid (4-0). Los empates los consiguió en los feudos del Espanyol (2-2), el Alavés (0-0) y el Rayo (1-1). Se trata de una trayectoria muy similar a la que firmó el curso pasado cuando finalizó la primera vuelta sin conocer la victoria lejos de Mestalla en sus diez compromisos. El balance entonces fue de seis derrotas y cuatro empates con 16 goles en contra y 5 a favor y su primer triunfo llegó en la jornada 30 cuando se impuso al Real Madrid (1-2) en el Bernabéu. Estar dos temporadas consecutivas sin ganar a domicilio en el primer tramo de temporada, es algo que tan solo tiene un precedente en la historia del club.

Los antecedentes del Valencia en Balaídos

Desde 2015, el Valencia ha jugado once partidos de la máxima competición en el feudo celeste, donde su victoria más reciente (1-2) es en la temporada 2022-23 en un partido que decantó el canterano Alberto Marí en el minuto 88 y que supuso un gran paso para la salvación del equipo. De las cuatro victorias, tres fueron por un resultado de 1-2, mientras que en la temporada 2015-16, el equipo dirigido por aquel entonces por Nuno goleó a su rival por un contundente 1-5 con un doblete de Paco Alcácer y Dani Parejo y un tanto de Shkodran Mustafi. El partido más reciente entre ambos equipos fue el 23 de septiembre de 2024, en la segunda jornada de la pasada temporada, a la que el Valencia de Rubén Baraja llegaba décimo séptimo sin puntos, mientras que el Celta de Claudio Giráldez era líder con tres.