Dos bajas en la vuelta al trabajo del Valencia

El equipo que entrena Carlos Corberán ha puesto fin a las vacaciones de Navidad y se ha puesto a preparar el próximo partido de LaLiga en el cual se enfrentará al RC Celta. El Valencia CF, que ha guardado un minutos de silencio por el fallecimiento de Fernando Martín Carreras, no ha podido contar con Dimitrievski y Cömert que se siguen recuperando de sus respectivas lesiones

El Valencia CF ha sido uno de los primeros equipos que se ha puesto manos a la obra después de disfrutar vacaciones de Navidad. El equipo que entrena Carlos Corberán ha realizado una sesión de entrenamientos que ha estado marcada por el recuerdo al recientemente fallecido Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B, y en el que ha habido dos bajas solamente: Stole Dimitrievski y Eray Cömert que aunque son dos de los jugadores señalados para salir del club en el mercado de fichajes de invierno no se han ejercitado con el resto de sus compañeros por ese motivo.

El Valencia CF ha regresado a los entrenamientos en la tarde de este sábado 27 de diciembre en donde se ha puesto a preparar el partido contra el RC Celta que se juega el próximo sábado 3 de enero a partir de las 14:00 horas. Un encuentro al que tienen difícil llegar los dos únicos jugadores que actualmente están lesionados en la plantilla. Ni Stole Dimitrievski ni Eray Cömert han estado junto a sus compañeros de equipo, ejercitándose al margen, siguiendo así con sus respectivas recuperaciones de sus problemas físicos.

El portero se está reponiendo de una lesión en el aductor, mientras que el central sufre una lesión en el abdomen que aún le sigue dando algo de guerra. Los dos se encuentran trabajando para estar lo antes posible a las órdenes de su entrenador, Carlos Corberán, el cual cuenta con el resto de jugadores de su plantilla quienes han guardado un minuto de silencio por la muerte de Fernando Martín Carreras, entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, que ha perdido la vida en un desafortunado naufragio mientras se encontraba en Indonesia.

El partido contra el RC Celta, vital para el Valencia CF

El Valencia CF no se puede permitir tropezar más en LaLiga después del mal comienzo de temporada que ha realizado que sólo le hace tener un punto de ventaja sobre el primero de los equipos que están en puestos de descenso a Segunda división.

Al equipo que entrena Carlos Corberán le restan dos partidos para cerrar la primera vuelta de Primera división, siendo dos enfrentamientos en donde es factible puntuar. El primero es contra el RC Celta en el Estadio de Balaídos, pero el último es contra el Elche CF en Mestalla. Por tanto, dos encuentros en los que el Valencia CF puede dar un paso adelante para alejarse de los `puestos de descenso a Segunda división.