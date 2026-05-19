Gerard Moreno: "No me queda la espina de no estar en el Mundial"

El delantero habla tanto de lo individual como de la temporada de los castellonenses que se juegan acabar terceros en LALIGA

Gerard Moreno, delantero del Villarreal, ha repasado diferentes cuestiones, tanto que tienen que ver con su equipo como individualidades. Todo en la previa de la jornada final que dará paso a la disputa del Mundial.

Precisamente por este evento era cuestionado Gerard Moreno. "No tengo la espina del Mundial, no pensaba en este objetivo. Un Mundial es algo increíble, pero creo que hay muchos futbolistas que no están en la lista y no van a estar haciendo una gran temporada", ha contestado el delantero que ha añadido: "Yo estoy contento con lo mío, acabando la temporada con continuidad y muy buen nivel. Cuando acabe esto cogeré vacaciones y desconectaré con mi familia y amigos".

En el aspecto individual, Gerard Moreno se ha referido al hecho de tener más continuidad esta temporada: "Este año he podido tener más continuidad, he trabajado para no tener tantos problemas físicos y en eso sí que estoy contento. Me he encontrado bien en el terreno de juego y estoy contento con mi aportación. Pero al final la importante es que el club logre el objetivo, el inicial lo hemos logrado, pero reitero, tenemos una cosa en juego".

Gerard Moreno y acabar tercero con el Villarreal

El Villarreal, que volverá a jugar la Champions League, se juega en este último partido la tercera plaza contra el Atlético de Madrid, que visitará el estadio de La Cerámica. "Es verdad que estas últimas jornadas con un punto más ahora nos valdría el empate, pero ahora solo nos vale ganar. Creo que a la gente le hace ilusión quedar terceros y ya a nosotros también. Es verdad que es el fin de fiestas para todos y queremos darlo todo para ganar el partido y acabar terceros", ha explicado Gerard Moreno.

Un asunto en el que ha incidido: "Lo teníamos en nuestra mano y al final nos lo tendremos que jugar en esta última jornada. Lo bueno es que jugamos a casa y dependemos de nosotros, aunque jugamos con un equipo que se juega lo mismo que nosotros. Estamos con ganas y con confianza para poder romper esta racha y acabar ganando".

No se le escapa a Gerard Moreno que la tercera plaza supone en lo deportivo pero también en lo económico. "Es dinero para el club y eso también es muy importante. Nosotros acabamos terceros solo una vez y es difícil de repetir. Estamos obligados a luchar por ello. Tenemos un rival difícil y complicado como el Atlético de Madrid, pero tenemos confianza para cumplir este objetivo final", ha asegurado.