Marcelino destaca la fórmula para la segunda vuelta: "Solo así nos acercaremos a los que están por delante en la clasificación"

El entrenador del Villarreal, en el día antes de recibir al Real Madrid en La Cerámica, ha hablado de la destitución de Xabi Alonso y de las aspiraciones del equipo en LaLiga EA Sports, en la que ha recalcado que deben mirarse a ellos mismos para mejorar

El Villarreal viene de perder en la última semana contra el Real Betis y Ajax, en los encuentros de LaLiga EA Sports y UEFA Champions League, respectivamente. Tras ello, los de Marcelino recibirán en La Cerámica al Real Madrid, en el duelo de la jornada 21 del campeonato doméstico. De esta manera, el técnico asturiano ha hablado, en el día previo al choque frente a los de Arbeloa, sobre distintos temas como la destitución de Xabi Alonso, la crisis del conjunto blanco y su renovación, ya que acaba contrato con el submarino amarillo en junio de 2026.

Marcelino analiza la crisis actual del Real Madrid

De esta manera, Marcelino, en una entrevista en el Diario AS, analizó la actual crisis que atraviesa el Real Madrid, que fue derrotado en la final de la Supercopa de España y eliminado de Copa del Rey en menos de una semana: "Un club tan grande y con tan buenos futbolistas siempre tiene posibilidades de revertir situaciones más rápidamente que clubes con menos recursos. Está pasando por una etapa de dificultad, Pero es difícil opinar cuando estás lejos. Al Real Madrid le tengo el máximo respeto y bastante tengo con opinar de lo nuestro, pero seguro que tiene recursos humanos y futbolísticos para revertir rápidamente cualquier situación. Mírale en la Champions, tiene muchas posibilidades de quedar entre los 8 primeros".

De la misma manera, Marcelino fue preguntado por la destitución de Xabi Alonso: "Me entristeció. Sorprenderme no, porque cada vez vemos que se toman decisiones que son inesperadas. Yo doy fe de ello. Los entrenadores tenemos la gran ventaja de hacer lo que realmente nos gusta, pero sabemos que en el fútbol actual hay circunstancias que no dominamos. Afortunadamente, dependemos de los resultados, pero no en la totalidad de los casos. Y a mí me entristece cada vez que veo a un compañero sufrir, ya sea durante el transcurso de un partido o porque en la opinión pública está ese ruido de que está en peligro su continuidad. Esas situaciones me entristecen".

Marcelino confirma su idea de continuar en el banquillo del Villarreal

Además, Marcelino afirmó la idea de poder quitarse la espina de la Champions la próxima temporada en el Villarreal: "Sí, claro. A mí me gustaría jugar la Champions el año que viene. Pero para eso, si seguimos en el Villarreal, primero tenemos que clasificarnos. Creo que esta misma plantilla, la próxima temporada, competirá muchísimo mejor en la Champions. Estoy convencido que esta plantilla joven, entusiasta y con capacidad, esos pequeños detalles que nos han castigado será capaz de pulirlos. Nosotros estamos donde queremos estar y estamos felices en el Villarreal. Cuando toque hablar de la posibilidad de seguir, nos sentaremos, hablaremos y si ambas partes están absolutamente convencidas de que lo mejor para el Villarreal es que nuestros caminos sigan unidos, seguirán unidos. Por nuestra parte hay una total, pero total, predisposición a seguir".

Por último, Marcelino valoró sus rivales en LaLiga y las claves del Villarreal para firmar una buena segunda vuelta: "Yo creo que el rival debemos ser nosotros mismos. Siempre pienso que tenemos que mirarnos a nosotros para mejorar desde la máxima exigencia. Solo así nos acercaremos a los que están por delante en la clasificación. Si tenemos complacencia de que estamos muy bien, si pensamos que los que nos persiguen y que no están en zona Champions están lejos, nos llevará a perder todo lo necesario para ganar de manera solvente. Y eso te pasa sin darte cuenta. Nuestra ocupación es tener el foco en mejorar. Somos un equipo joven que tiene que acercarse al nivel competitivo de los tres grandes".