El Supergigante hace una escabechina entre las favoritas y corona a una 'outsider': Federica Brignone en los Juegos de Milano Cortina 2026

Así se definió la propia Brignone, que completa con este oro su palmarés, en el que ya tenía otras tres medallas olímpicas, una plata y dos bronces

Federica Brignone es el premio a la superación, la resiliencia y la constancia. Hace diez meses estaba ingresada con graves lesiones y ahora es campeona olímpica. La italiana se ha impuesto en un Supergigante durísimo, que ha provocado la descalificación de la mayor parte de las favoritas y en la que Brignone, que se situó líder casi desde el principio -salía sexta-, pudo aguantar su posición, sin que nadie de las que vinieron después pudiera acercarse a su tiempo.

Ni la líder de la Copa del Mundo, la también italiana Sofia Goggia, ni la vencedora del Descenso, Breezy Jonhnson, ni la alemana Aicher o la checa Ledecka -oro olímpico de la disciplina en PyeongChgang-, ninguna pudo completar el recorrido por la dureza del mismo, que fue eliminando rivales hasta que, mediada la competición, cuando las norteamericanas Breezy Johnson y Jaqueline Wiles tampoco pudieron superarla, ya empezó a celebrarlo.

De hecho, desde entonces, pese a que aún quedaban la mitad de las esquiadoras por competir, ninguna se metió entre las diez primeras y las descalificaciones se siguieron sucediendo.

El oro es la medalla que le hacía falta a Brignone, que se convierte en la primera esquiadora italiana que lo ha ganado absolutamente todo en el deporte rey invernal. Fue bronce en PyeongChang hace ocho años en el Gigante; subió un escalón en Beijing 2022 al conseguir la plata, a la que añadió otro bronce en la Combinada; y ahora lo ha completado todo con este oro.

Brignone, oro en la prueba menos esperada

La esquiadora italiana completó los 2.105 metros de longitud de este Supergigante en un minuto, 23 segundos y 41 centésimas; 41 centésimas menos que la francesa Romane Miradoli, que se llevó la medalla de plata; y 52 centésimas menos que la tercera, que fue la austriaca Cornelia Hütter, en la que era su despedida olímpica.

"Es increíble, no pensaba que fuese posible ganar hoy. Me consideraba una 'outsider', pero aquí estoy. No tuve miedo a cometer errores y ahora tengo este oro. Es alucinante", señalaba ante las cámaras nada más confirmarse su triunfo.

Brignone, además, sucede en esta especialidad a la gran ausente en estos Juegos, la suiza Lara Gut-Behrami, a la que una lesión ha dejado sin poder defender su título logrado en Pekín.