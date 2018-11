Carlos Sainz: "Ahora mismo el sueño de ganar un Mundial está lejano"

Sao Paulo, 7 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Renault) afirmó este miércoles en una entrevista con Efe que el "sueño de ganar un Mundial está lejano" mientras uno no esté en Ferrari o Mercedes, y dijo que la próxima temporada con McLaren "probablemente" luchará por posiciones similares a las que compite con la escudería francesa.

"Ahora mismo el sueño de ganar un Mundial está lejano. Yo creo que mientras no estés en Ferrari o en Mercedes ahora mismo ganar el Mundial es un poco difícil", afirmó el piloto en Sao Paulo antes del Gran Premio de Brasil, que se disputará el domingo en el circuito de Interlagos.

Sainz cambiará en 2019 Renault por McLaren. En su opinión el equipo de Woking "ha pasado por un año difícil" en el que se han dado cuenta "que quizá no se estaba yendo por la dirección correcta" y que además les ha servido "para aprender, resetear un poco y empezar otra vez de cero" con vistas al próximo año.

"Por lo tanto, hay que ser realistas y saber que con McLaren el año que viene probablemente estaremos luchando por posiciones similares a las que estoy luchando ahora mismo por Renault", expresó, tras participar en un evento de Estrella Galicia 0'0, uno de sus patrocinadores.

No obstante, espera que "la parrilla esté más apretada de lo que ha estado este año, que los de adelante no estén tan lejos y se pueda pescar en algunas oportunidades".

A su juicio, fichar por McLaren, equipo en el que su compatriota Fernando Alonso buscó sin éxito su tercer mundial, no es arriesgado, todo lo contrario, es un "valor seguro" porque es "la segunda escudería más prestigiosa de la Fórmula Uno".

"Todas las empresas, todos los equipos, todos los deportistas pasan por altos y por bajos y McLaren está en uno de sus bajos y también creo que, siendo una de las mejores escuderías de la historia de la Fórmula Uno, sabrá reponerse", manifestó.

Sainz, de 24 años, disputará con la firma británica su quinta temporada en la máxima categoría de automovilismo mundial tras pasar por Toro Rosso y Renault, una experiencia que le ha servido para madurar en todos los aspectos.

"He madurado en todo, he aprendido en todos los aspectos. He mejorado prácticamente en todos los aspectos y eso es principalmente gracias a la experiencia de llevar cuatro años, te van pasando cosas y lo importante es aprender de ellas y darte cuenta de tus errores e ir mejorando", aseguró.

El piloto restó importancia a las críticas sobre la falta de emoción en los últimos años ya que "la Fórmula Uno siempre ha estado dominada por algún equipo" y destacó que este año ha sido "divertido" por la lucha por el título que han mantenido el británico Lewis Hamilton (Mercedes), proclamado ya campeón, y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

"Si cualquiera de los dos hubiésemos sido Fernando o yo, la Fórmula Una se hubiese seguido mucho en España, el problema es que solo hay dos equipos en condiciones para ganar el mundial y eso se nota", argumentó.

Sainz citó la época dorado del alemán Michael Schumacher con siete títulos, la de Vettel, con cuatro, y ahora la de Hamilton, coronado en cinco ocasiones, para demostrar que "siempre hay un piloto y un coche que tienden a dominar".

Sin embargo, considera que la categoría "se puede mejorar mucho" y así se lo han comunicado los pilotos de la parrilla, dice, a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y al resto de organizadores.

"Sabemos que la Fórmula Uno tiene el potencial para ser uno de los deportes más espectaculares y más seguidos del mundo, si nos alejamos de la importancia del coche y le empezamos a dar un pelín más de valor y de importancia al piloto, yo creo que veríamos mundiales mucho más apretados y mucho más divertidos", indicó.

Aunque no comparte que todos los pilotos compitan con el mismo modelo de monoplaza, pues "tienen que seguir existiendo las marcas, teniendo su protagonismo y su capacidad para marcar las diferencias".

"Pero que esas diferencias en vez de ser de un segundo y medio, sean tres décimas, medio segundo", matizó.

Carlos Meneses Sánchez