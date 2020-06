Nerea Martí: "Las W Series Esports League son una oportunidad para aprender"

Albalat dels Sorells (Valencia), 6 jun (EFE).- La piloto valenciana Nerea Martí ha explicado que el campeonato virtual "W Series eSports League" es una oportunidad increíble para aprender y coger puntos de referencia de cara a la futura edición de las W Series que está suspendida debido al coronavirus.



Martí, que ha ganado el Campeonato de Karting de la Comunitat Valenciana júnior y senior con Fórmula de Campeones y también fue subcampeona de la Serie Rotax 2018 a nivel nacional con Praga España Motorsport, fue una de las seleccionadas para las W Series 2020.



El campeonato virtual a nivel mundial de las "W Series eSports League" que arranca el día 11 será la primera competición virtual con gente para la joven piloto de Albalat dels Sorells, que se medirá contra veinte participantes al volante de un simulador, según explicó telefónicamente a EFE.



"Estoy preparándome al cien por cien. Llevo varios días con muchas horas delante del simulador para mejorar algunos aspectos", reflexionó la piloto valenciana antes de su participación en la competición, que se podrá seguir, entre otras plataformas, por Youtube o Twitch.



Todavía no se conoce la fecha de vuelta a la competición de las W Series y Martí manifestó que la situación es difícil. "Tenía muchas ganas de empezar la temporada, me estaba preparando muchísimo, pero ahora toca esperar a ver cuándo sale el calendario", explicó.



"Este fin de semana habríamos acabado la carrera de Rusia", reflexionó la piloto, que pese a la incertidumbre del calendario se mostró muy centrada en sus test de pretemporada y en su preparación física y mental sin dejar de lado sus estudios de segundo de Bachillerato.



"Hoy en día sé lo que hay que trabajar, sé lo que cuesta todo y que al final si no trabajas no hay recompensa. Si realmente lo quieres y te apasiona, entrenas porque sabes que lo necesitas para avanzar y te sale solo. Si ahora estoy sin entrenar dos días me siento hasta mal, lo necesito", reconoció.



Martí descubrió su pasión por el motor a los nueve años cuando su padre y su tío abrieron el karting Horta Nord y, aunque al principio reconoció que fue un poco difícil porque desconocían el mundo de la competición, decidieron lanzarse y crear el equipo Karting Horta Nord Competición.



"Teníamos un poco de miedo porque requiere mucho respaldo económico y mucho sacrificio, pero al final nos metimos, dimos el cien por cien y aprendimos juntos. Actualmente puedo decir que mi padre es de las personas que conozco que más sabe de automovilismo. Me da consejos y estoy muy orgullosa de él", explicó la piloto.



En 2017 fichó por Praga Motorsport España. La deportista explicó que trabajar con este equipo de competición fue un salto que le ayudó mucho en su aprendizaje y a la hora de ganar experiencia.



Martí compitió el año pasado en el campeonato de España de Fórmula 4 junto al equipo Fórmula de Campeones-Praga y reconoció que fue como un sueño porque los fórmulas siempre ha sido su pasión.



"Empecé en el campeonato de España de F4 con muy poca experiencia y al principio me costó un poco, pero al final de la temporada hicimos muy buen resultado y acabé con muy buen sabor de boca", especificó.



Martí explicó que su trabajo diario va dirigido a poder ser algún día a ser piloto profesional de fórmula, ya que su sueño es vivir del automovilismo "y si puede ser en la Fórmula Uno, estaría encantada", finalizó.