Aston Martin se aleja de Christian Horner

En los últimos tiempos se ha rumoreado con fuerza la opción de que Christian Horner acabe recalando en Aston Martin, sin embargo, el mismo Lawrence Stroll ha dejado claro que eso no es ahora mismo una posibilidad

Uno de los grandes culebrones del año en la Fórmula 1 empieza a aclararse, o al menos a perder una de sus patas principales. Y es que finalmente todo hace indicar que Christian Horner no va a ser el nuevo jefe de equipo de Aston Martin, dejando de lado uno de los equipos a los que más se le había realizado desde su salida forzosa de Red Bull hace unos meses. Pese a estar aún en periodo de ‘gardening’ la posibilidad de vestirse de verde era alta, lo que desde la cúpula de la escudería se han encargado de negar rotundamente.

Ha sido el propio Lawrence Stroll quien lo ha dejado claro en la fábrica de Aston Martin. Según la BBC, él mismo le ha comunicado a los miembros del equipo en la factoría Silverstone que el ex jefe de equipo y ente todopoderoso de Red Bull desde sus inicios, no aterrizará en el bloque y tal y como confirmaron en el comunicado de esta semana, será Adrian Newey el que se quedará con las riendas del muro, asumiendo este cargo junto a su labor principal de diseñar el coche, y pasando a otras funcionas el hasta ahora CEO Andy Cowell.

Newey al mando, aunque sin dejar de lado el diseño

Desde que comenzaron los rumores sobre una posible reubicación de Cowell en una labor más centrada en la estrategia y sobre todo los motores, su mayor área de especialización y en la que ahora estará mucho más cerca de Honda, el nombre de Horner ha pululado por el paddock en torno a Aston. De hecho se llegó a afirmar incluso que había estado en la fábrica, y aunque esto no está del todo claro, finalmente no estará en el puesto de mando, donde se sentará Newey. Mientras que cuando no pueda estar en la pista, será Mike Krack quien le sustituya.

Y es que para el genio del diseño crear es lo que le mueve, como ha dejado claro tantas veces, y por eso mismo se le fichó, para dar el impulso necesario a un coche que lleva años vagando por la nada. Desde su llegada en marzo se comentaba en los mentideros que era él el que mandaba en la sombra y ahora lo hará de cara a la galería, pese a que no se cansa de explicar que él no va a cambiar su día a día y su foco a seguir siendo el coche.