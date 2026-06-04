Fernando Alonso tira la toalla en Mónaco antes de empezar

El asturiano ya ha dejado claro que se ve todavía muy lejos de la zona de puntos, pese a que Montecarlo sea un trazado que le pueda permitir alcanzarla

Una decoración especial, una mejora en su asiento, pero Fernando Alonso se ha mostrado realista ante los medios de comunicación en la previa del Gran Premio de Mónaco. El asturiano llega a esta parada del calendario sabiendo que tendría que pasar un milagro para acabar puntuando en Montecarlo.

Cuestionado por la posición que daría por buena en el trazado monegasco, el piloto ovetense subrayó que "es difícil de decir", si bien rebajó todas las expectativas que hubiesen con el posible estreno de su casillero de puntos: "Creo que viendo las primeras carreras, diría que no hay ninguna posibilidad de puntuar, porque creo que los 10 primeros coches y los cinco primeros equipos están bastante por delante de los demás".

Y es que para que puntúe, Alonso cree que se tendrían que alinear todos los astros el domingo: "Si uno de los Alpine, que es el quinto equipo, no rinde bien ese fin de semana, siempre hay uno que lo hace muy bien, como Haas en China. Racing Bulls siempre es muy rápido y cosas así. Así que estar en el top 10, creo que es muy, muy difícil y muy difícil".

En este sentido, el bicampeón del mundo ha vuelto a señalar todas las carencias que sigue teniendo en su AMR26: "Pero sí, no lo sé. Es Mónaco. Intentamos hacer lo mejor posible cada fin de semana. Hay un par de cosas en el coche que hay que mejorar y será una buena prueba aquí. Uno de ellos será, sin duda, la caja de cambios. Tenemos problemas con la caja de cambios desde Miami, y Mónaco no es la pista para tener una reducción de marcha aleatoria, porque entonces chocarás contra el muro".

Fernando Alonso no descarta otro abandono en Montecarlo

Lo que está claro que, viendo la temporada cómo la han empezado, Fernando ya no se fía de Aston Martin. Tanto que no descarta otro abandono más: "Prefiero competir aquí que en Monza. Pero como digo, si todo está conectado y tienes un problema de reducción de marchas como en Miami, probablemente ni siquiera podamos competir. O si tenemos problemas de fiabilidad, como al principios del año cuando completábamos 8-12 vueltas o algo así, entonces no cambia mucho estar en Mónaco. Así que tenemos que juntar todo".

El piloto español sigue usando su paciencia infinita y, al menos públicamente, sigue mostrando su fe en el equipo de Aston Martin: "Hemos estado trabajando las últimas dos semanas desde Canadá. Estamos prestando mucha atención a este fin de semana en los detalles. Así que tengo ganas de subirme al monoplaza. Mónaco es algo puntual, pero al mismo tiempo soy realista respecto a las posibilidades de llegar al top 10, porque estamos muy lejos, pero lo intentaremos".

La nueva decoración del AMR26

Por otro lado, con lo que también contarán tanto el monoplaza de Fernando Alonso como el de Lance Stroll es con una nueva decoración para el Gran Premio de Mónaco. Aston Martin ha anunciado a través de sus medios oficiales que lucirán colores nuevos bajo el lema: "De la roca a la pista de carreras". En unión con su patrocinador Maaden han decorado el AMR26 de sus dos pilotos inspirándose "en la transformación, los materiales y la artesanía".

Sendos monoplazas tendrán zonas con un material especial que cambia de color, el Rojo Andrómeda, lo que creará un efecto iridiscente que se verá de una manera u otra según desde dónde se mire y según cuánta luz le dé. Lo que Aston explica como "una experiencia visual inmersiva e interactiva que se siente dinámica incluso cuando el coche está parado", gracias al vinilo con acabado satinado.