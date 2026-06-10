La FIA diseña la Fórmula 1 de 2027 y 2028 con otro cambio de motores

La Federación Internacional de Automovilismo ha realizado un primer boceto que deberá ser aprobado en los próximos días. Las últimas críticas de Fernando Alonso han tenido respuesta inmediata

Fin al dilema. La FIA ha confirmado este miércoles varios cambios en los reglamentos de la Fórmula 1 para las temporadas 2027 y 2028 que afectarán a la distribución de energía de las unidades de potencia introducidas desde este curso.

Tras las críticas recibidas con el cambio de los motores en el presente curso, con los que se pretende una distribución de potencia casi a la par entre el motor de combustión interna (ICE) y la parte eléctrica (MGUK), los jefes del Gran Circo han tomado cartas en el asunto.

Así y en consonancia con la FOM, promotora de la F1, los equipos y los motoristas, ha emitido un comunicado para llevar a cabo otra modificación para intentar satisfacer a los pilotos y hasta a los propios aficionados.

Sin ir más lejos, Fernando Alonso volvió a ser muy crítico durante el Gran Premio de Mónaco: “No se debería correr con coches híbridos, es así de simple".

Se trata de un primer boceto de la FIA para las próximas dos temporadas. No se llegará al 60/40 entre el motor térmico y eléctrico de forma inmediata, pero se alcanzará en el 2028 tras un giro progresivo.

Así reza el comunicado de la Federación:

"La FIA, la FOM, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia han acordado un paquete de modificaciones del Reglamento Técnico, Deportivo y Financiero de la Fórmula 1 para 2027 y 2028. El acuerdo es fruto de las conversaciones mantenidas desde las primeras carreras de la temporada 2026, tras las preocupaciones identificadas en relación con la gestión de la energía en el nuevo marco de las unidades de potencia.

Los cambios propuestos tienen por objetivo abordar cuestiones relacionadas con la gestión de la energía y las características del flujo de energía del combustible, y hacer que la sesión de clasificación sea más trepidante, sin afectar a las carreras emocionantes y positivas que generan los nuevos reglamentos.

El paquete introduce un reequilibrio gradual de la contribución del motor de combustión interna y del sistema de recuperación de energía a lo largo de las temporadas 2027 y 2028. Incluye ajustes específicos en la potencia del motor de combustión interna, el flujo de energía del combustible y el despliegue del sistema de recuperación de energía, junto con una mayor flexibilidad en la gestión de la energía. También se incluyen medidas de apoyo relacionadas con las condiciones de suministro de la unidad de potencia, las operaciones de carrera y la normativa financiera pertinente.

El reglamento de Fórmula 1 de 2026 se desarrolló y acordó en estrecha colaboración entre la FIA, la FOM, los equipos, los fabricantes de equipos originales y los fabricantes de unidades de potencia. Estas últimas modificaciones reflejan la continuación de esta colaboración, en la que todas las partes interesadas trabajan conjuntamente para perfeccionar el marco y abordar los retos operativos identificados.

La FIA agilizará ahora el proceso de aprobación formal para proporcionar a todas las partes claridad desde el principio y tiempo suficiente para adaptarse a los requisitos revisados. Los cambios propuestos se someterán a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor el 23 de junio en Macao".