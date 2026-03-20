La salida de Jonathan Wheatley de Audi abre una puerta en Aston Martin

Sigue el baile para la escudería británica, a pesar de negar por activa y por pasiva la sustitución de Newey como jefe de equipo. Ahora, la salida de Wheatley de Audi no hace más que encajar las piezas del puzzle

Si de algo no se deja de hablar en el mundo de la Fórmula 1 es del lío de Aston Martin. Y no hablamos tan solo de los problemas de su AMR26, el cuál necesita bastantes ajustes para llegar a ser ese monoplaza competitivo que se prometía antes de la pretemporada, sino de los problemas internos.

Medios italianos señalaban a mitad de semana que Adrian Newey podría dejar su cargo como jefe de equipo y pasar a centrarse en el desarrollo del monoplaza, trabajo que siempre ha ejercido a lo largo de su dilatada carrera. Un cambio que parece posible después de que las cuentas oficiales de la F1 confirmaran la salida de Wheatley de Audi, principal candidato al puesto del británico. Y bueno, después del comunicado de Aston Martin, que insta a que en la escudería británica no tiene un rol clásico de jefe de equipo: ''No adoptamos el rol tradicional de 'Team Principal' que se observa en otras estructuras de la parrilla; esta es una decisión estratégica por diseño. Como el ingeniero de la Fórmula 1, el enfoque de Adrian se centra exclusivamente en el liderazgo estratégico y técnico donde su talento es inigualable''. Saquen sus propias conclusiones.

Newey puede dejar de ser jefe de equipo

''Zapatero, a tus zapatos'' o como se podría trasladar a esta cuestión, ''Newey, a tu AMR26''. A pesar de que Aston Martin comunicara esta misma mañana que no iba a haber cambios dentro de la actual estructura, la salida de Jonathan Wheatley de Audi por ''razones personales'' no hace más que acrecentar ese rumor de que tomará las riendas de la escudería británica. De hecho, no es algo que suene extraño, ya que es una persona que ha sido bastante cercana a Adrian Newey debido a su vinculación en los años de oro de Red Bull. Sí, aquellos en los que Sebastian Vettel y Max Verstappen sumaron títulos.

Es más, la salida de Wheatley de Audi en 2024 no hizo más que crear una crisis dentro de Red Bull, que desde entonces parece que no llevan el mismo ritmo que cuando el británico se encontraba en el equipo. ''Última hora: Jonathan Wheatley dejará su cargo de director de equipo en el equipo Audi de Fórmula 1 con efecto inmediato. Mattia Binotto continuará liderando el equipo, asumiendo el cargo de Director del Equipo'', escribía la web oficial de la Fórmula 1 en la red social X para anunciar el relevo en Audi.

El comunicado de Audi

''A medida que continúa su camino hacia la parte delantera de la parrilla, Audi Revolut F1 Team implementará cambios significativos en su estructura de alta dirección. Por motivos personales, Jonathan Wheatley dejará el equipo con efecto inmediato. El equipo agradece a Jonathan su contribución al proyecto y le desea lo mejor en sus futuros desafíos'', anunciaba Audi, reafirmando que Mattia Binotto ''continuará liderando el equipo asumiendo además responsabilidades adicionales como jefe de equipo''. Si esto significa que Newey dejará de ser el jefe de equipo de Aston Martin, aún es un misterio que habrá que esperar para resolver.