Mari Boya da sus primeros pasos en la Fórmula 2

El español Mari Boya ha completado este fin de semana su primer bloque de test oficial como piloto de Prema Racing en Fórmula 2 en Abu Dabi, donde registró el pasado viernes el sexto mejor tiempo de las pruebas.

El ilerdense de 21 años, quien ya sorprendió en la primera jornada de test cuando finalizó con el quinto mejor tiempo absoluto con un total de 80 vueltas en el trazado de Yas Marina, realizó también una segunda jornada brillante. Boya hizo una serie de pruebas por la mañana con neumáticos nuevos y buscó buenas vueltas por la tarde, finalizando esa sesión también en la quinta posición. En total, 108 vueltas el jueves para continuar con el proceso de adaptación.

En la tercera y última jornada, celebrada el viernes, el piloto de Lés fue el sexto de la sesión, a sólo dos décimas del líder tras hacer un 1:37:391, en un total de 80 vueltas (268 vueltas entre los tres días).

Boya terminó esta temporada en tercera posición en Fórmula 3 y rozó la victoria en el Gran Premio de Macao y el próximo año debutará en la categoría de plata con Prema Racing: "Estoy súper contento con los tres primeros días de test con el equipo y en Fórmula 2. Han sido muchas vueltas y muchas cosas aprendidas y lo he disfrutado mucho. En especial, este tercer día hemos sido muy competitivos, a sólo dos décimas del tiempo más rápido. Lo mejor es que sabemos dónde aprender y dónde seguir mejorando, así que tengo muchas ganas de empezar el año que viene".

La próxima temporada de Fórmula 2 dará comienzo en marzo de 2026, en un calendario que cuenta con 14 rondas (incluidas Madrid y Barcelona), y se extenderá hasta el mes de diciembre.

Acuerdo entre la Fórmula 1, la FIA y las 11 escuderías

La Fórmula 1, la FIA y las 11 escuderías del Mundial han anunciado que han firmado el noveno Acuerdo de la Concordia, un contrato que define el marco regulatorio y las condiciones comerciales y de gobernanza del campeonato hasta 2030.El Acuerdo de la Concordia garantiza que las principales partes interesadas en el deporte -la Fórmula 1 como titular de los derechos comerciales, la FIA como organismo rector del automovilismo mundial y los equipos-, "estén plenamente alineados en cuanto a las estructuras comerciales y de gobernanza fundamentales que sustentarán los próximos cinco años de una categoría que se adentra en una nueva era en 2026 con una normativa emocionante e innovadora para las unidades de potencia y los coches".

, y de seguir impulsando la importante expansión que ha experimentado en los últimos años", indica la F1 en su web oficial.Asimismo, el acuerdo "permitirá a la FIA invertir más en la mejora de la normativa de las carreras, la dirección de las mismas, la supervisión y los conocimientos técnicos en beneficio del campeonato, y significa que el deporte puede seguir evolucionando, proporcionando emocionantes innovaciones tecnológicas y acción deportiva a los aficionados, las cadenas de televisión y los socios, todo ello dentro de un marco normativo estable y estructurado".

, un calendario de carreras dinámico y una participación cada vez mayor del público más joven, el Mundial de Fórmula 1 entra en esta nueva etapa con un impulso sin precedentes", finaliza el comunicado.