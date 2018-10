Lorenzo confirma una fisura y que está "peor" que cuando llegó el miércoles

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) confirmó que sufre una fisura de radio y que se encuentra "peor" que cuando llegó el miércoles, pero que intentará "acelerar al máximo la recuperación, aunque lo que está claro es que aquí no vale la pena correr más riesgos".

"No estoy bien. Ayer ya os dije que las posibilidades de correr este fin de semana eran mínimas; me dolía la muñeca y, aunque los doctores me dijeron que en los rayos X no había fractura, yo notaba algo raro y fui al hospital de Buriram para hacerme un escáner que ha mostrado que tengo una fisura al final del radio y la muñeca me duele bastante", explicó Lorenzo.

El piloto de Ducati, que no disputará el Gran Premio de Tailandia de MotoGP mañana, domingo, explicó que intentará que la fisura suelde "lo más rápido posible" y pueda "estar más o menos al ciento por ciento en Motegi, lo que será difícil".

"Una muñeca duele mucho a la hora de frenar, aunque sea una fisura, pero a veces hay fisuras que duelen más que las propias roturas y sería muy difícil correr, pero lo intentaría con infiltración si realmente me jugase el Mundial, si estuviese a pocos puntos o por delante, pero estando quinto y tan lejos de Marc (Márquez), (Andrea) Dovizioso e incluso de Valentino (Rossi), no tiene sentido", lamentó.

El piloto de Palma de Mallorca mostró su preocupación por esta nueva lesión en su muñeca.

"No sé la velocidad a la que se soldará esta fisura, aunque del pie me estaba encontrando muy bien antes de la caída y en lo deportivo estaba contento porque iba bastante rápido, cuarto o quinto, mejorando los tiempos", detalló.

A pesar de no disputar el Gran Premio de Tailandia, Jorge Lorenzo se quedará en el país ya que "hay mucho más que hacer salvo inmovilizar la muñeca, y los viajes de avión tan largos no son muy buenos para las inflamaciones".