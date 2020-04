Marc Márquez y su "rutina" diaria durante el confinamiento

El campeón del mundo de MotGP, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) explica este miércoles en un "tuit" cuál es su rutina diaria durante el confinamiento por el estado de alarma ante la pandemia mundial por el coronavirus.



En ese mismo "tuit" desde la cuenta de su equipo "Box Repsol" se pregunta si "¿Alguien más que hace lo mismo que el Campeón?" y se invita a todos los usuarios a hacer alguna pregunta al piloto de Repsol Honda con el "hashtag" #AskMarc.



"Uno de los métodos que estoy utilizando, por ejemplo, para pasar esta cuarenta es intentar tener una rutina, aunque no haya horas en el día. Intentar tener un despertador, una hora para hacer ejercicio, otra hora para hacer alguna tarea en casa, otra hora para jugar a la 'play', otra hora para comer, para intentar tener un método, una rutina, ya que de esta manera sigues un orden y a mí personalmente me ayuda y me gusta", explica en su tuit el campeón del mundo de MotoGP.