Pol Espargaró, sobre los 18 años: "Es difícil saber si es la solución"

Misano Adriático (Italia), 22 oct (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) también dio su opinión sobre el aumento de la edad mínima en las competiciones motociclistas a los 18 años y afirmó que "es difícil saber si es la solución".



"Sólo el tiempo nos dirá si es acertado o no", dijo, y añadió: "Hay dos cosas que son obvias, y es que con 18 años eres más maduro y tus decisiones no las tomas de la misma manera ni las enfocas igual".



"Recuerdo cuando tenía 15 años, cuando llegué al Mundial, era muy pequeño y no pensaba demasiado en la seguridad, pero con 18 ya estaba pilotando por un título y me sentía mucho más maduro, sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, y no tengo ninguna duda de que esto va a ayudar a los chavales de Moto3", aseguró el piloto de Repsol Honda.



"Si es la solución o no ya se verá, pero hay que actuar, y estoy seguro que la mentalidad de los pilotos cambiará con dos años más de edad y en cuanto a la cantidad de pilotos en pista, no estoy de acuerdo con que esto pase porque hay muchos pilotos en la pista", reconoció Pol Espargaró.



"Por ejemplo, cuando vimos la caída de Dupasquier, no se dio porque hubiese mucha gente en pista, de hecho, cuando perdió la vida había tres pilotos implicados en esa situación, estaban solos en la pista tres pilotos", recordó.



"Es verdad que estas motos no es que sean fáciles, pero parece que un poco sí y que permiten que todo el mundo vaya más o menos en el mismo ritmo y que muchos pilotos puedan estar en el mismo ritmo. Creo que no estaría mal hacer estas motos un poco más complicadas de pilotar, tal vez no como las 125, porque eran demasiado agresivas cuando abrías el gas, pero no se podían ver este tipo de grupos al final de una carrera", manifestó.



"Sé que no es fácil la situación, sé que en Dorna y la FIM han estado pensando mucho y que la decisión no es fácil y si eres un chico de 15 años que vas en moto y que quieres llegar a MotoGP puedo entender que puede ser frustrante, pero había que hacer algo", recalcó el piloto de Repsol.