El Circuito de Cheste, protagonista de 2025 con otro récord alucinante

El 2025 ha dejado 325 días de acción sobre el trazado valenciano y más de 300.000 espectadores en sus gradas

Llega el cierre del año y, como cada temporada, toca hacer balance de los beneficios económicos y de los resultados obtenidos, comparándolo con las expectativas generadas al comienzo del mismo. Y al igual que los distintos equipos hacen sus cuentas, los distintos circuitos también abren su hoja de excel para analizar lo sucedido en el último curso.

Y si hay algún trazado que puede presumir de beneficios ese es el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), unas instalaciones que han cerrado el 2025 con un récord de actividad en la pista, con 329 días de acción sobre el asfalto, y, además, un total de 313.819 espectadores han pasado por las gradas de la instalación deportiva.

Este último año ha sido especialmente intenso ya que el circuito levantino ha tenido que reconstruir buena parte de sus accesos y zonas de aparcamiento para retomar la normalidad tras las consecuencias de las inundaciones sufridas en la dana de 2024.

En esta temporada que culminó en noviembre con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el trazado de Cheste ha mejorado su récord histórico de actividad que estaba fijado en 2018. Siete años después, los días de acción en la pista han llegado a 329 lo que supone un 90,1 por ciento de los días del año.

Además, la cifra de afluencia de público también ha crecido. Un total de 313.819 espectadores han pasado por las gradas del Circuit en alguno de los 20 fines de semana de eventos que se han celebrado en Cheste.

La cita más multitudinaria fue el Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana, que congregó a más de 205.000 aficionados para decidir las clasificaciones de Moto3, Moto2 y MotoGP.

El director general del Circuit, Nicolás Tellado, destacó el gran trabajo realizado: “Ha sido un año difícil para todo el equipo. Agradecemos el compromiso de todos nuestros clientes, que desde principio de año han mantenido su fidelidad al Circuit aunque los accesos a las instalaciones no estaban en sus mejores circunstancias a principios de año y ninguno de ellos canceló su actividad”.

'La Leyenda' celebra su primera década en Segovia

La provincia de Segovia acogerá del 8 al 11 de enero de 2026 una nueva edición de ‘La Leyenda’, una de las concentraciones moteras invernales de referencia a nivel internacional, que cumple diez años con el municipio de Cantalejo como sede principal y un programa que combinará rutas, gastronomía, conciertos y actividades culturales en varias localidades.

La cita, que reúne cada año a miles de motoristas procedentes de distintos países, tendrá su epicentro en Cantalejo, con actividades que se extenderán también a Turégano, Prádena y Lastras de Cuéllar, integrados en la programación como parte de las rutas y propuestas organizadas en torno a la concentración.