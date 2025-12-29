Ya se conoce la fecha del Gran Premio de España de MotoGP en Jerez

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha anunciado su calendario de competiciones para la temporada 2026. La temporada en tierras gaditanas comenzará en marzo y acabará en diciembre

Ya hay fechas en Jerez para los amantes de los motores. El Circuito de Jerez-Ángel Nieto anunció este lunes su calendario de competiciones para la temporada 2026, que tiene como plato fuerte el Gran Premio de España de MotoGP, quinta prueba puntuable del Campeonato del Mundo de Motociclismo y que se disputará a finales de abril.

La competición arrancará los días 21 y 22 de marzo con la primera cita del Campeonato de España de Superbike y continuará del 24 al 26 de abril con la disputa del GP España de MotoGP, según ha informado la organización.

En el mes de mayo, los días 30 y 31, Jerez acogerá la primera prueba de la Copa de España de Motociclismo, mientras que el calendario estival en Jerez tendrá como principal referencia el FIM Moto Júnior World Championship, del 3 al 5 de julio.

Tras el parón veraniego debido a las altas temperaturas que se dan en la zona, la competición regresará en septiembre con la Copa Porsche Sprint Challenge Ibérica, a la que seguirá el Racing Weekend de automovilismo, programado del 25 al 27 de ese mismo mes.

En otoño, la Copa de España de Motociclismo volverá al trazado jerezano los días 3 y 4 de octubre, antes de la segunda cita más destacada del año.

El Campeonato del Mundo de Superbike cerrará su temporada en Jerez con la última prueba puntuable del calendario, que está anunciada del 16 al 18 de octubre, y en la misma modalidad de motos derivadas de serie el Campeonato de España pondrá fin a su curso desde el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre.

El mes de noviembre acogerá también el certamen de automovilismo Jerez Iberian Racing Festival, del día 6 al 8, y la final del Campeonato de Andalucía de Velocidad de Automovilismo está prevista para el día 29. La temporada de competiciones en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto concluirá los días 12 y 13 de diciembre con la celebración del Trofeo Aniversario en una jornada de puertas abiertas al trazado andaluz.

Y Brasil sigue preparándose a marchas forzadas

El Mundial de MotoGP volverá a Brasil en 2026. El Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania figura en el calendario, con un Gran Premio del 20 al 22 de marzo. El campeonato del mundo ya corrió allí de 1987 a 1989. La última vez que se visitó Brasil fue en 2004, cuando la prueba se disputó en Jacarepagua, en Río de Janeiro. La modernización del circuito de Goiania sigue en plena marcha. Se dice que el programa de mejoras hasta la acción en pista, en marzo, está apretado, pero la organización de la carrera no corre peligro en estos momentos según los máximos responsables de MotoGP.