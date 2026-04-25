Duro castigo para un Jorge Martín que renuncia a la carrera del domingo

Sancionado con tres posiciones en la carrera del domingo, se centra en tratar de ganar el sprint; Márquez y Bezzecchi echan balones fuera

"La pole no creo que sea mi lucha. Mi lucha puede que sean las dos primeras líneas. Éste es siempre mi objetivo. Iremos a por ello y luego, concentrados para el sprint". Jorge Martín, como ya hiciera en la previa del Gran Premio de España 2026 de MotoGP, se quita el cartel de favorito y apunta claramente a su objetivo: el sábado.

El motivo podría estar en que se le da muy bien las carreras al sprint, al contrario que Bezzecchi, pero también que el domingo tendrá muy difícil pelear por la victoria después de la sanción que ha recibido este viernes por obstaculizar a Álex Márquez en la práctica.

Los jueces han penalizado al piloto madrileño con la pérdida de tres posiciones en la parrilla de MotoGP por "rodar lento en la trazada, perturbando a otro piloto (Álex Márquez), en las curvas 3- 4". Martín se encontraba por delante de Álex Márquez (Ducati) en los últimos minutos de la sesión práctica oficial de entrenamientos, en la que Álex acabó primero y el madrileño salvó los muebles con una novena plaza que le clasifica para la Q2.

En ella, pese a que no se vea para la 'pole', tratará de alcanzar la mejor clasificación posible, ya que la sanción de tres puestos sólo sería para el domingo, en la carrera larga, mientras que en el Sprint saldrá desde el puesto de la parrilla que consiga.

Jorge Martín desvela todos los problemas que ha tenido

"Un día con mucha adversidad, pero lo hemos sacado", afirmaba un Jorge Martín, que también sufrió una caída en la FP1 y que, según desvelaba, ha tenido problemas toda la jornada en el circuito Ángel Nieto de Jerez.

"Tengo que agradecer al equipo porque después de la caída de la mañana hemos llegado justos con la moto. Luego he tenido más problemas y he perdido también mi primer intento de Time Attack, solo me quedaba uno e igualmente he conseguido sacarlo y entrar", afirmaba en referencia a ese último tiempo que le ha permitido acabar, por los pelos, en el Top-10.

Por ello, Jorge Martín valora positivamente una jornada para el olvido. "Ha sido un día aprobado. El objetivo está ahí. Tenemos que dar un paso, eso es seguro, porque hemos visto a un Álex y a Ducati muy fuertes. Confío en el trabajo de Aprilia y seguro que daremos un paso para adelante", añadía el madrileño.

Marc Márquez, para ser cuarto o quinto

Si Jorge Martín se quitaba del cartel en la pelea por la victoria también lo hacía su compañero y líder del Mundial, Marco Bezzecchi y un Marc Márquez que aún no se ve para pelear por el primer cajón del podio.

"El objetivo principal era estar en la Q2 y lo hemos conseguido. Viendo lo apretado que estaba, no era nada fácil. Pero tenemos que seguir trabajando durante el fin de semana si queremos tener alguna opción de luchar por el podio. De momento, no estamos ni cerca de eso”, avisa el de Ducati Lenovo, pese a que su marca ha ocupado cuatro de las seis primeras posiciones en la Práctica y ha clasificado a cinco de sus seis motos para la Q2.

Marc Márquez, de hecho, aprovecha que ha acabado cuarto y quinto en las dos sesiones del viernes para señalar que esos serían sus objetivos reales. “Ahora mismo estamos para una cuarta o quinta posición. Hay que mejorar, sobre todo en clasificación, porque será clave”, advierte.

Bezzecchi se ve inferior a las Ducati

Y si ninguno de sus dos principales rivales se ve para pelear por la victoria, el hasta ahora ganador incontestable de los domingos, Marco Bezzecchi, tampoco lo hace.

"Mirando los tiempos, las Ducati parecen ser las favoritas. Es bastante evidente. Medio segundo de distancia es mucho. Nosotros, sin embargo, tenemos que centrarnos en nosotros mismos, trabajar en el box y tratar de mejorar para mañana. Después, veremos", indicaba el de Rimini.