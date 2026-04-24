Las Ducati ilusionan en Jerez, pero no con el Márquez esperado

Alex Márquez hace el mejor tiempo en la práctica del Gran Premio de España 2026, donde Ducati colocó a cuatro motos en los seis primeros lugares

Llega Jerez y todo se complica. Si el pasado año, el paso por el circuito andaluz dio esperanzas al resto de que podían plantar cara a la Ducati de Marc Márquez, en esta ocasión al que ha dado esperanza es a las Ducati, que han copado cuatro de las seis primeras posiciones en la práctica y han metido a cinco pilotos entre los que disputarán la Q2 este sábado en el Circuito Ángel Nieto.

Sólo Morbidelli se ha quedado fuera, pero el italiano del equipo de Valentino Rossi demostró en la primera sesión estar a la altura de los mejores y sólo ha sido el buen hacer del resto el que le ha dejado fuera.

Tal vez lo que no se esperaba era que esa Ducati que comandara fuera una satélite, la de Alex Márquez, o que segundo fuera Di Giannantonio. Sin embargo, también fueron los dos pilotos que hicieron los mejores tiempos en la FP1, por la mañana, aunque con las posiciones cambiadas.

El menor de los Márquez avisó el jueves que pensar en “repetir” el triunfo del pasado año “no sería realista en este momento”, pero sí tuvo que admitir que el trazado de Jerez de la Frontera “es el mejor circuito para retomar un buen rendimiento”. A la vista está que, al menos para él, es un lugar ideal.

Marc Márquez no se despega de Bezzecchi

Lo más ilusionante para Marc Márquez y su intento de remontada es que, pese a que ha acabado cuarto y quinto en las dos primeras sesiones del Gran Premio de España, se ha mostrado con el mismo ritmo del líder del Mundial, que apenas le ha sacado unas centésimas y que aparece como la primera no Ducati en la clasificación.

La otra es la gran sensación de las últimas carreras, un Ai Ogura que está 'celebrando' su fichaje por Yamaha para la próxima temporada con otro tiempazo y un quinto puesto parcial.

Jorge Martín, segundo en el Mundial, salvó la papeleta con un noveno puesto, aunque dado que entre el tercero -Marco Bezzecchi- y el decimoquinto -Pedro Acosta- sólo hay dos décimas cualquier detalle contaba y se puede contentar con no tener que pasar por una Q1 que va a ser muy complicada.

Sobre todo porque, entre otros, ahí va a estar el tercero de este Mundial, un Pedro Acosta que ya advertía en la previa de la cita andaluza que el rendimiento de su KTM era una incógnita para Jerez. De momento, la de Bastianini le ha dado para meterse en la Q2, pero al murciano sólo le ha servido para acabar decimoquinto.

Clasificación Práctica MotoGP del GP de España 2026

1. A. Márquez (Gresini) 1:35.704

2. F. Di Giannantonio (VR46) +0.333

3. M. Bezzecchi (Aprilia) +0.506

4. M. Márquez (Ducati) +0.523

5. A. Ogura (Trackhouse) +0.544

6. P. Bagnaia (Ducati) +0.561

7. R. Fernández (Trackhouse) +0.578

8. F. Aldeguer (Gresini) +0.588

9. J. Martín (Aprilia) +0.597

10. E. Bastianini (Tech3) +0.655

11. J. Mir (Honda) +0.682

12. J. Zarco (LCR) +0.706

13. L. Marini (Honda) +0.711

14. F. Morbidelli (VR46) +0.738

15. P. Acosta (KTM) +0.763