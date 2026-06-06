Marc Márquez confirma su vuelta y deja a Pedro Acosta con un palmo de narices

El de Cervera, ya sin dolores tras pasar por el quirófano, da su mejor versión de la temporada en el Mundial del MotoGP con una vuelta que le sirve para lograr la pole position y señalarse como favorito para el fin de semana en Hungría

¡Este sí es el Marc Márquez campeón del mundo! Si el inicio de temporada 2026 en MotoGP fue un auténtico quebradero de cabeza para él, empeorando además a causa de una duda caída en Le Mans, ahora se puede decir que no hay que por bien no venga, ya que aquel 'tortazo' le llevó al quirófano y ha servido pare verle recuperar su mejor versión, la cual llega este sábado 6 de junio con la pole en el Gran Premio de Hungría.

El piloto español de Ducati ha sumado en el circuito de Balaton Park la que es su septuagésima sexta 'pole position' de su carrera deportiva en MotoGP, la cual ha alcanzado con un meteórico tiempo de 1:36.785, batiendo así a Pedro Acosta, que tras dominar toda la qualy ha visto como a última hora el de Cervera le dejaba con la miel en los labios. Ya en tercera posición, y completando la primera línea de la parrilla de salida, tenemos a otro piloto patrio como Fermín Aldeguer.

Pecco Bagnaia enseña las cartas

En la primera clasificación hubo una serie de nombres propios a los que prestar especial atención, como el campeón del mundo de MotoGP en 2021, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), al que se le vio pelearse con su moto en diversas ocasiones, o el de 2022 y 2023, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

El compañero de Márquez en la montura oficial de Ducati fue el más rápido con 1:37.443. Por detrás, el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V) con Joan Mir tras su estela. El vigente campeón del mundo esperaba en el box para salir en la Q2, pero ya estaba claro que la moto corría, y mucho. Y por si faltase algo, de cara a la segunda clasificación –la definitiva por la pole– tanto Bagnaia como Marc optaron por montar en sus motos un nuevo colín trasero que permitía 'aplomar' mucho más el eje trasero de sus motos y que hasta el momento sólo había usado el español. Y sí, volaron.

La segunda clasificación y la pole de Marc Márquez

Ya con el cronómetro en marcha, lo cierto es que la Q2 no empezó nada bien para el español, ya que se fue al suelo en la curva una. Por suerte pudo continuar en pista al no paparse el motor de sus motos y ni siquiera necesitó pasar por el taller.

La batalla definitiva estaba lanzada y en esas era Pedro Acosta el que dominaba con mano de hierro, ya que no solo tuvo el mejor tiempo durante muchos minutos, sino que sacaba varias décimas al segundo con un tiempo de 1:36.888. Parecía que lo tenía en su mano, pero en esas apareció Marc con un crono de 1:36.791 que le daba la primera posición y que incluso mejoraría en el último intento con un 1:36.785 que defintivamente le daba la 'pole position', para la carrera húngara con Acosta y Aldeguer escoltándole en la primera línea.

En cuanto al resto de pilotos, la segunda línea será íntegramente italiana, con Fabio di Giannantonio, 'Pecco' Bagnaia y Marco Bezzecchi, con Raúl Fernández, Jorge Martín y Luca Marini en la tercera, y Ai Ogura, Diogo Moreira y Jack Miller en la cuarta.